İl Milli Eğitim Müdürlüklerine atamalar Resmi Gazete'de

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleriİl Milli Eğitim Müdürlüklerine atamalar Resmi Gazete'de
GeriEğitim İl Milli Eğitim Müdürlüklerine atamalar Resmi Gazete'de
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
02.08.2019 - 12:59, Son Güncelleme:/

İl Milli Eğitim Müdürlüklerine atamalar Resmi Gazete'de

'Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre sekiz il milli eğitim müdürü görevden alındı, 14 ile yeni il milli eğitim müdürünün ataması yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüklerine atamalar Resmi Gazete'de
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

 

'Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar', Resmi Gazete'nin 2 Ağustos 2019 tarihli sayısında yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB( ait atama kararları ile sekiz il milli eğitim müdürünün görevden alınmasına, 14 ile de yenilerinin atanmasına karar verildi. Buna göre, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Giresun İl Milli Eğitim Müdürü Necati Akkurt, Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Halis İşler ve Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek görevlerinden alındı.

 

14 İLE YENİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ATANDI
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Adana İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de Murat Küçükali, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Nurettin Yılmaz, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Cemal Yılmaz, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Şevket Karadeniz, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Hasan Başyiğit, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Fazilet Durmuş, Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Ercan Yıldız, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Ebubekir Sıddık Savaşçı, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ise Ersan Ulusan getirildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
YÖK Atlas'ı 20 milyondan fazla kişi kullandı
‘Kurban bağışıyla eğitime destek olun’ çağrısı
Liselere yerleştirmede birinci nakil dönemi için son gün
6 yeni fakülte kuruldu