İl Milli Eğitim Müdürlüklerine atamalar Resmi Gazete'de
'Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre sekiz il milli eğitim müdürü görevden alındı, 14 ile yeni il milli eğitim müdürünün ataması yapıldı.
'Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar', Resmi Gazete'nin 2 Ağustos 2019 tarihli sayısında yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB( ait atama kararları ile sekiz il milli eğitim müdürünün görevden alınmasına, 14 ile de yenilerinin atanmasına karar verildi. Buna göre, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Giresun İl Milli Eğitim Müdürü Necati Akkurt, Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Halis İşler ve Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek görevlerinden alındı.
14 İLE YENİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ATANDI
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Adana İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de Murat Küçükali, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Nurettin Yılmaz, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Cemal Yılmaz, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Şevket Karadeniz, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Hasan Başyiğit, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Fazilet Durmuş, Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Ercan Yıldız, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Ebubekir Sıddık Savaşçı, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ise Ersan Ulusan getirildi.
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