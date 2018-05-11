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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
11.05.2018 - 17:01, Son Güncelleme:

İl içi yer değiştirme başvuruları ne zaman? MEB’ten isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu

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İl içi yer değiştirme başvuruları ne zaman? MEB’ten isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu

MEB, öğretmenlerin 2018 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının 22-25 Mayıs arasında alınacağını duyurdu. Buna göre, atama ve kararname işlemleri 30 Mayıs’a kadar sonuçlandırılacak. İlişik kesme süreci ise 8 Haziran’dan itibaren başlatılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin 2018 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleriyle ilgili duyuru yaptı. ‘Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre, işlemlerin yapılacağını belirtilen duyuruda, il içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanlarının 25 Mayıs 2018 tarihi dikkate alınarak belirleneceği açıkladı. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecek. Bakanlık başvuru takvimini de açıkladı. Buna göre, başvurular 22-25 Mayıs arasında alınacak. Atamalar ve kararname işlemleri valiliklerce en geç 30 Mayıs’a kadar sonuçlandırılacak. Ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 8 Haziran’dan itibaren başlatılacak. Başvurular, elektronik ortamda alınacak.

EN AZ 3 YILLIK ÇALIŞMA SÜRESİ
Bakanlıktan yapılan duyuruda, özetle şu bilgilere de yer verildi:
-Zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan, bunu tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar veya muaf tutulan öğretmenler ile sağlık ve eş durumu mazereti sebebiyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecek öğretmenlerden 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.

-Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında adaylık dahil 3 yıl görev yapanlar; 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan, bulundukları eğitim kurumunda 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar; 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan başvuruların son günü itibarıyla adaylığı kaldırılanlar 3 yıllık çalışma süresi şartı aranmadan, istemeleri halinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteği yapabilecek.

-Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlüğünü tamamlayacak olanlar istemeleri halinde il içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yer değişikliği için başvurabilecek.

NORM KADRO FAZLASI OLANLAR
-Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç ve norm kadro fazlası olan öğretmenler ile eğitim kurumlarında ikinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler, 3 yıllık çalışma şartı aranmaksızın yer değiştirme isteğinde olabilecek.

-Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacak. Ama kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliği isteği yapabilecek.

-İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler aynı atama dönemimde, atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç ayrıldıkları ilçeye mazerete bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacak. İller arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu yapamayacak. Ancak bunlardan, il içinde yer değişikliği yapıldıktan sonra mazeretleri oluşanlar, mazeret durumundan iller arası yer değiştirme isteğinde bulunabilecek. 

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