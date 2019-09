İklim aktivistleri öğrencilerle buluştu

ide okulları, yaşanan iklim değişikliği ve çevrenin korunması için farkındalık yaratmak adına 12 yaşındaki iklim aktivisti Atlas Sarrafoğlu ve Greenpeace Akdeniz Okyanuslar Proje Sorumlusu Nihan Temiz Ataş’ı misafir etti. İklim değişikliğine karşı duyarlılık yaratmak için küresel eylem çağrısında bulunan aktivist Greta Thunberg’e Türkiye’den cevap veren Atlas Sarrafoğlu, doğayı ve çevreyi korumanın öneminden ve iklim krizinin önüne geçmek için neler yapabileceğinden bahsetti.



'BAŞKA GEZEGEN YOK'

Atmosferdeki sera fazı artışı nedeniyle sıcaklıkların arttığını, Kuzey Kutbu’ndaki buzulların erimesiyle su seviyesinde yükselmeler olduğunu ve bazı canlı türlerinin yok olmaya başladığını belirten Atlas, şunları söyledi:

“Bu krizin önüne geçilmeyerek geleceğimizden çalınıyor gibi geliyor. Kaçabileceğimiz başka bir gezegen yok. Mars’a taşınamayacağımıza göre Dünya’yı kurtarmak için bir şeyler yapmalıyız. Dünya’da hala yapabilecek çok şey olduğuna inanıyorum. Ama zamanız da daralıyor. Önümüzdeki 11 yıl boyunca iklim değişikliğini önlemek için elimizden geleni yapmalıyız, sonrası için çok geç olabilir. Çevremizi korumak ve temiz tutmak için üzerimize düşeni yapmalıyız. Şimdiden harekete geçersek iklim krizinin önüne geçebiliriz. Greta haklı, zaman varken harekete geçmeliyiz.”

'ALDIĞIMIZ HER İKİ NEFESTEN BİRİNİ ÜRETİYORLAR'

Okyanusların aldığımız her iki nefesten birini bizim için ürettiğini belirten Greenpeace Akdeniz Okyanuslar Proje Sorumlusu Nihan Temiz Ataş ise şöyle konuştu:

“Okyanuslar büyük bir biyoçeşitliliği içerisinde barındırıyor. Ancak, plastik kirliliği deniz canlılarının çeşitliliğini tehdit ediyor. Birçok deniz canlısının nesli tükenmek üzere. Çöpe attığımız her şey bir şekilde deri sırtlı deniz kaplumbağasının midesine gidebiliyor. Deniz canlılarının duyuları yok, plastikleri besin zannedip yiyebiliyorlar ve direkt midelerine giriyor. Bu nedenle, çoğu hayvanın midesinde plastik mevcut ne yazık ki. Ve yediğimiz hayvanlarda mikroplastik olduğu araştırmalarda kanıtlanmış durumda. 1950’lerden bu yana yaklaşık 8.3 milyar ton plastik üretildi. Bunların yalnızca yüzde 9’u geri dönüşüme girdi. Okyanuslara her yıl 12.7 milyon ton plastik karışıyor ve bunların büyük çoğunluğu tek kullanımlık plastikler. Şu anda okyanuslarda 5 trilyon plastik birikmiş durumda.

TÜRKİYE’NİN 5 KATI BÜYÜKLÜĞÜNE ÇÖP GİRDABI

Okyanuslarda, Türkiye’nin beş katı büyüklüğünde bir çöp girdabı var. Okyanusların korunması ve koruma alanlarının oluşturulması lazım. Tüketim kültürü azaltılmalı. Her elinize plastik geçtiğinde buna gerçekten ihtiyacım var mı, 50 sefer kullanabilecek miyim, bu çubuk krakeri yedikten sonra çöpü nereye gidecek diye düşünün lütfen. Bireysel olarak okyanus elçisi olmak isteyenler bu konuda adım atabilir. Küresel çapta ise BM’lerde okyanusların geleceği için tarihi bir anlaşma müzakere ediliyor.”