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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
23.01.2019 - 12:01, Son Güncelleme:/

İki yeni kampus

Özel bir okul İstanbul Başakşehir ve Ankara İncek’te iki yeni şube açıyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılı için kayıt almaya başlayan okulun bursluluk sınavları ise 23-24 Şubat’ta gerçekleşecek.

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Oğuzkaan Koleji İstanbul Başakşehir ve Ankara İncek’te iki yeni şube açıyor. Eğitim öğretim hayatına 1992 yılında başlayan okul anaokul, ilkokul, ortaokul ve Anadolu lisesi düzeyinde eğitim veriyor. Bugüne kadar İstanbul’da dokuz ayrı kampusta eğitim veren kolej, 2019-2020 öğretim yılında iki yeni okul daha açarak okul sayısını 11’e yükseltiyor. Yeni şubelerinde anaokulu, ilkokul ,ortaokul ve Anadolu lisesi öğrencilerine eğitim verecek olan kolej, 2019-2020 eğitim öğretim yılı için kayıt almaya başladı. Bursluluk sınavları 23-24 Şubat’ta gerçekleşecek. Oğuzkaan Koleji Başakşehir şubesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu lisesi öğrencilerine eğitim verirken, Ankara İncek’te açılacak olan kolejde anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine eğitim verecek. Okullarda, e-Stem eğitimi, kodlama robotik, üç yabancı dil öğretimi, 5’inci sınıfta hazırlık sınıfı eğitimine denk İngilizce, disiplinler arası eğitim, bilim ve sanat atölyeleri, koçluk 360 sistemi uygulamaları yer alıyor.

‘YOĞUN TALEP ALDIK’
Velilerden gelen yoğun talep karşısında Başakşehir ve Ankara’da şube açtıklarını belirten Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, şöyle konuştu:
“Eğitim kalitemiz ve sınavlardaki üstün başarılarımız nedeniyle velilerden yeni şube açma konusunda yoğun talep almaya başladık. Başakşehir ve Ankara’da yeni şube açmaya karar verdik. Tüm okullarımız tek merkezden yönetilmekte olup franchise yönetim sistemi hiç bir okulumuzda bulunmuyor. Yeni okullarımızda anaokulu, ilkokul ,ortaokul ve Anadolu lisesi olarak eğitim verilecek ve 2019-2020 eğitim öğretim döneminde eğitim hayatına başlayacak.”

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