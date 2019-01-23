İki yeni kampus
Özel bir okul İstanbul Başakşehir ve Ankara İncek’te iki yeni şube açıyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılı için kayıt almaya başlayan okulun bursluluk sınavları ise 23-24 Şubat’ta gerçekleşecek.
Oğuzkaan Koleji İstanbul Başakşehir ve Ankara İncek’te iki yeni şube açıyor. Eğitim öğretim hayatına 1992 yılında başlayan okul anaokul, ilkokul, ortaokul ve Anadolu lisesi düzeyinde eğitim veriyor. Bugüne kadar İstanbul’da dokuz ayrı kampusta eğitim veren kolej, 2019-2020 öğretim yılında iki yeni okul daha açarak okul sayısını 11’e yükseltiyor. Yeni şubelerinde anaokulu, ilkokul ,ortaokul ve Anadolu lisesi öğrencilerine eğitim verecek olan kolej, 2019-2020 eğitim öğretim yılı için kayıt almaya başladı. Bursluluk sınavları 23-24 Şubat’ta gerçekleşecek. Oğuzkaan Koleji Başakşehir şubesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu lisesi öğrencilerine eğitim verirken, Ankara İncek’te açılacak olan kolejde anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine eğitim verecek. Okullarda, e-Stem eğitimi, kodlama robotik, üç yabancı dil öğretimi, 5’inci sınıfta hazırlık sınıfı eğitimine denk İngilizce, disiplinler arası eğitim, bilim ve sanat atölyeleri, koçluk 360 sistemi uygulamaları yer alıyor.
‘YOĞUN TALEP ALDIK’
Velilerden gelen yoğun talep karşısında Başakşehir ve Ankara’da şube açtıklarını belirten Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, şöyle konuştu:
“Eğitim kalitemiz ve sınavlardaki üstün başarılarımız nedeniyle velilerden yeni şube açma konusunda yoğun talep almaya başladık. Başakşehir ve Ankara’da yeni şube açmaya karar verdik. Tüm okullarımız tek merkezden yönetilmekte olup franchise yönetim sistemi hiç bir okulumuzda bulunmuyor. Yeni okullarımızda anaokulu, ilkokul ,ortaokul ve Anadolu lisesi olarak eğitim verilecek ve 2019-2020 eğitim öğretim döneminde eğitim hayatına başlayacak.”
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