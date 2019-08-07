İki üniversite bilim için çalışacak
İzmir’de bulunan iki üniversite arasında işbirliği protokolü imzalandı. Bu kapsamda bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel işbirliklerinin geliştirilmesi amaçlandı.
Yaşar ile İzmir Katip Çelebi üniversiteleri arasında işbirliği protokolü imzalandı. Buna göre bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel işbirliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Protokol töreni, Selçuk Yaşar Kampusu’nda gerçekleşti. Her iki üniversitenin de öğretim görevlileri törene katıldı.
ORTAK ETKİNLİKLERLE ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK
Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, anlaşmayla ilgili şunları söyledi:
“Üniversite olarak bilim ve bilgiyi paylaşmaya devam ediyoruz. Protokol kapsamında her iki üniversite tarafından ‘AR-GE’, tasarım, ‘inovasyon’, girişimcilik, teknoloji transferi, ulusal ve uluslararası destek programları gibi alanlarda ortak etkinlikle çalışmaların yürütülmesini hedefliyoruz.”
‘İKİ ÜNİVERSİTE DE GÜÇLÜ ALTYAPIYA SAHİP’
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ise şöyle konuştu:
“Üniversitenin kuluçka merkezlerinde yer alan girişimciler için ortak eğitim, bilgilendirme, mentörlük, yatırımcı-girişimci buluşması faaliyetlerinin düzenlenmesi, İzmir’e katma değer yaratacak. Yeni yükseköğretim kurulu vizyonu içinde yer alan topluma katkı misyonunun akademide vücut bulmasının en güzel örneği böyle bir protokolle güç birliğine girmesi. İki üniversite de güçlü araştırma merkezi altyapısına sahip ve bu güçlerini birleştirerek sinerji oluşturma çabası içinde olduklarını gösterdi.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle