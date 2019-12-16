İki oğluyla aynı üniversitede okuyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yaparken, Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü önlisans ve aynı üniversitenin dört yıllık işletme bölümünü bitiren Veysel Düzcan, emekli olduktan sonra yeniden öğrenci oldu. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi oğlu Alper ve aynı okulun gazetecilik bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansa başlayan diğer oğlu Ayberk ile üniversiteli olan Veysel Düzcan, en büyük hayalinin, gazetecilik bölümünden mezun olduktan sonra akademisyen olarak ders vermek olduğunu söyledi.

‘HAYALİMİN PEŞİNDE KOŞUYORUM’

Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisi Veysel Düzcan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde tim komutanlığı, karakol komutanlığı, garnizon komutanlığı görevlerinde bulunduğunu belirtti. 30 yıllık askerlik görevine akademik kariyer eklemek üzere iletişim fakültesine girdiğini söyleyen Düzcan, "Burada aldığım eğitimimle Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki deneyim ve tecrübemi birleştirip Milli Savunma Akademisi’nde gelecek kuşak askerlerimize hoca olarak ders vermek istiyorum. Bu hayalin peşinden koşuyorum. İnşallah bunu gerçekleştirebilirim" dedi.

‘ARKADAŞLARIMIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR’

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Alper Düzcan, babası ve ağabeyiyle aldıkları derslerde yan yana oturmaktan mutlu olduğunu söyledi. Alper Düzcan, "Bu durum arkadaşlarımızın da ilgisini çekiyor. Bazı arkadaşlarımız ‘Babanızla aynı okulda okurken nasıl rahat ediyorsunuz?’ gibi sorular soruyor. Dışarıdan bakıldığında sıra dışı olsa da bizim için rutin hale geldi. Birbirimize hep kol kanat gerdiğimiz için normal bir durum. Babam bize teoride yardım ediyor, biz de ona pratikte" diye konuştu.

‘KEŞKE BABAMLA HABER PEŞİNDE BİRLİKTE KOŞSAK’

Gazetecilik bölümü mezunu olan, yüksek lisans öğrencisi Ayberk Düzcan, babası ve kardeşiyle aynı sektörde, aynı kurumda çalışmak istediğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Keşke böyle bir imkânımız olsa. Babamla ve kardeşimle aynı kurumda çalışmak, birlikte muhabirlik yapmak isterdim. Babam bize yol gösterici oluyor, hatalarımızı gösteriyor. Eğitimimizi daha kaliteli alabiliyoruz. Bizi yakından takip ediyor, okuldan kaytaramıyoruz.”

‘DAHA ÖNCE RASTLAMADIK’

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan, daha önce baba ve iki oğlunun aynı fakültede eğitim gördüğü örneğe rastlamadığını söyledi. Prof. Dr. Ayhan, "Bu karşılaşabileceğimiz bir örnek değil. Bir babanın iki oğluyla birlikte aynı fakültede iki farklı bölümde eğitim görmesi, ilk diye düşünüyorum" dedi.

'NOTLARI ÇOCUKLARINDAN YÜKSEK'

Baba ile oğullarının ortak dersin dersinin hocası öğretim üyesi Dr. Mustafa Sami Mencet ise "Veysel bey dersimize, mesleği itibarıyla güzel katkılar da bulundu. Yaşı itibarıyla öğrenci arkadaşlarımızdan ileride ama buna rağmen dersleri en fazla önemseyen, takip eden, çalışan, notları yüksek bir öğrenci. Sınıf ortalamasının üzerinde. Notu oğullarından da daha yüksek. Bu anlamda bir örnek olduğunu görüyoruz. Bu da bizi memnun ediyor. Okumanın yaşı yok" diye konuştu.