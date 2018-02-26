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    İki ilde eğitime kar tatili

    İHA
    26.02.2018 - 07:42 | Son Güncelleme:

    Bitlis merkez ile Hizan İlçesi ve Van'ın Bahçesaray ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

    BİTLİS

    Bitlis'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köy okulları ile Hizan'da bir gün süreyle eğitime ara verildi.
    Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle okulların bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi. Valilik açıklamasında "Olumsuz hava şartlar nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köy okullarında eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personeller bir gün süreyle izinli sayılacaktır" denildi. 

    Hizan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı:
    "Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemize bağlı köylerde, 26 Şubat 2018 Pazartesi günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller 26 Şubat 2018 Pazartesi günü idari izinli sayılacaklardır."

    VAN

    Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.  Dün akşam saatlerinde belli aralıklarla başlayan kar yağışı etkisini artırınca okulların ise bir gün tatil edildiği belirtildi.

    Etiketler: Bitlis , Hizan , Van , Bahçesaray , kar yağışı , kar tatili , eğitime kar tatili
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