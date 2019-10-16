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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Önder ÖNDEŞ
Haber Giriş: 16.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

İki günde 25 bin imza toplandı... ‘Özel yetenek’ tartışması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren kararlar aldığı son genel kurul toplantısında 14 yükseköğretim programını özel yetenekle öğrenci alan bölümler arasından çıkardı.

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YÖK’ün kararı doğrultusunda bugüne kadar özel yetenek sınavı ile öğrenci alan 14 bölüm, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) merkezi yerleştirmeyle öğrenci alacak. Özel yetenekle öğrenci alan bölümler kapsamından çıkarılan programlar ‘çizgi film, grafik, grafik resimleme ve baskı, grafik tasarım, moda giyim tasarımı, moda tasarımı, moda ve tekstil tasarımı, rekreasyon, spor bilimleri, spor yöneticiliği, tekstil, tekstil geliştirme ve pazarlama, tekstil tasarımı, tekstil ve moda tasarımı’ olarak sıralandı.

Hürriyet’e konuşan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Nihal Kafalı, YÖK’ün kararından endişe duyduğunu belirtti. Bu kararın Türkiye’de yetişecek sanat ve tasarım insanlarının uzmanlık alanlarında yetersizliklere neden olabileceğini belirten Dekan, şunları söyledi: “YÖK’ün bu kararı, gelecekte Türkiye’de güzel sanatlar-tasarım alanında ve ilgili tüm sektörlerde önemli problemlere neden olacaktır. Ayrıca bu kadar önemli kararlar alınırken, alanın uzmanlarının ve akademisyenlerin de görüşleri alınmalı. Yurtdışındaki tüm saygın üniversitelerde olduğu gibi güzel sanatlar ve tasarım fakültelerinde bulunan tüm bölümlerin özel yetenek sınavıyla öğrenci almaları sanat ve tasarım eğitimi ve formasyonu için vazgeçilmez. Umarım en kısa zamanda bu düzenlemeden dönülür.” YÖK’ün bu kararına sosyal medyadan da tepki geldi. Change.org’da ‘Özel Yetenek Sınavları Kaldırılmasın’ başlıklı imza kampanyası başlatıldı. “Yeteneği olan öğrencinin puanı sebebiyle heba olmasını istemiyoruz” denilen kampanyada iki gün içinde 25 bin imzaya ulaşıldı. 

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