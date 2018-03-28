İki fakültenin adı değişti, bir enstitü kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı enstitü ve fakülte kurulması, kapatılması ve adının değiştirilmesiyle ilgili karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, TED Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü kuruldu. TED Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Ensitüsü kapatıldı. Kapadokya Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin adı Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin adı ise Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak değiştirildi.