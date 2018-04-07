İKÇÜ'ye yeni rektör

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriİKÇÜ'ye yeni rektör
GeriEğitim İKÇÜ'ye yeni rektör
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Eğitim
DHA
07.04.2018 - 13:26, Son Güncelleme:

İKÇÜ'ye yeni rektör

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İKÇÜ'ye yeni rektör

İKÇÜ Rektörlüğüne, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saffet Köse atandı. Atama kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörlüğüne, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) önerdiği adaylar arasından, İKÇÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saffet Köse’yi atadı. Atama kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Yeni rektör Prof. Dr. Saffet Köse, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "İKÇÜ Rektörlüğü görevini uhdemize tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayip Erdoğan Beyefendi’ye, YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç hocama, YÖK üyelerimize, bu süreçte dua ve destekleriyle katkı veren tüm dostlara şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

İKÇÜye yeni rektörPROF. DR. SAFFET KÖSE KİMDİR?
1964 Balıkesir doğumlu olan Saffet Köse, Balıkesir İmam Hatip Lisesi (1982) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1986) mezunudur. Aynı üniversitede yüksek lisans (1988) ve doktorasını (17 Ocak 1994) tamamlamış olup, 1986-1992 yılları arasında Türkiye Diyanet Vakfı’na bağlı İslam Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) çalıştı. 1992 yılından itibaren Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak vazifeye başladı. Bir süre ilmi araştırmalar amacıyla Mısır’da bulundu (Ocak-Haziran, 1994). 18 Mart 1996 tarihinde yardımcı doçent, 1997 yılında doçent, 27 Mart 2003’te de profesör oldu. 1999-2002 öğretim yıllarında Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde üç yıl süreli olarak dekan yardımcısı ve öğretim üyesi olarak görev yaptı. Buradaki çalışmaları sebebiyle Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Şurası’nca ödüllendirildi. 2003-2006 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Senatosu’nda fakülte temsilcisi olarak bulundu. Bunlara ek olarak; Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini sürdürüyor, İlahiyat Fakültesi Vakfı’nın kurucuları arasında yer alıyor ve halen bu vakıfta üyeliği devam ediyor. 1 Nisan 2013’ten itibaren İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı’nın yanında 2015 yılından bu yana rektör yardımcılığı görevini de sürdüren Prof. Dr. Köse, İngilizce ve Arapça biliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İKÇÜ'ye yeni rektör

Açıköğretimde 22 bin engelli öğrenci var

TEDMEM’den ‘öğretmene performans’ eleştirisi: Veli ve öğrencilerin ‘not vermesi’ doğru değil

Robotlar GTÜ’de yarışıyor