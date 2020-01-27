İELEV Eğitim Kurumlarına yeni Genel Müdür



İstanbul Erkek Lisesi 1988 mezunu ve İELEV mütevellisi Burak Kılanç, İELEV Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü görevine 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren başlayacak. İstinye Üniversitesi Genel Sekreterliği görevinden ay sonu itibarıyla ayrılacak olan Burak Kılanç, eğitim sektöründeki tecrübelerini ve vizyonunu bundan böyle İELEV Okullarının gelişimi için kullanacak.



Burak Kılanç 1970 yılında Ankara’da doğdu. İstanbul Erkek Lisesinden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitiren Kılanç, lisansüstü eğitimine aynı üniversitenin İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalında devam etti. Londra Üniversitesi Imperial College - CARE ve İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü Finans Yönetimi lisansüstü programlarını tamamladı.



Burak Kılanç, Boğaziçi Üniversitesinde araştırma görevlisi, İstanbul Sanayi Odasında ise uzman olarak çalıştı. Kurucu Akademik kadrosunda yer aldığı Kültür Üniversitesinde Ar-Ge Merkezi yöneticiliği yapan Kılanç, ardından da aynı üniversitenin Genel Sekreterlik görevini üstlendi. Doğru Tercih Projesinin yaratıcısı Kılanç, İstinye Üniversitesinde Kurucu Genel Sekreter olarak görev aldı.

Burak Kılanç, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün YÖNVER, Yükseköğretim Kurulunun YÖK Atlas projelerinde proje yürütücüsü olarak görev aldı. Eğitim sektörüne çok sayıda TV programı ve gazete köşe yazısı ile katkı sağlayan Burak Kılanç'ın, eğitim konusunda basılı iki kitabı bulunmaktadır. Kılanç, evli ve iki çocuk babasıdır.