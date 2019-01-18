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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
18.01.2019 - 10:38, Son Güncelleme:/

İçişleri Bakanlığı: 167 okul servisi trafikten men edildi

İçişleri Bakanlığı, 81 ilde okul servislerine yönelik gerçekleştirilen uygulamada, 21 bin 78 okul servis aracının denetlendiğini ve eksikliği tespit edilen 167 okul servis aracının trafikten men edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: 167 okul servisi trafikten men edildi
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İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada; güvenlik güçleri tarafından ‘Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ve Okul Servis Araçları Denetim Uygulaması’ kapsamında ülke genelinde eş zamanlı olarak okul çevrelerinde uygulama yapıldığı belirtildi.

‘49 BİN 897 PERSONEL İLE 21 BİN 78 OKUL SERVİS ARACI DENETLENDİ’
23 bin 104 emniyet ve 26 bin 793 jandarma olmak üzere toplam 49 bin 897 personelin katıldığı bildirilen açıklamada, "Yapılan uygulamada 21 bin 78 okul servis aracı denetlendi. Uygulama neticesinde 1.070 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak, 366 bin 54 TL idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 167 okul servis aracı trafikten men edildi. Ayrıca okul çevreleri ile öğrenci yurtlarına yakın alanda bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları vb. umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde; 30 bin 124 umuma açık yer kontrol edilmiş, kontrol edilen umuma açık yerlerden 277si hakkında idari işlem yapıldı" denildi.

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