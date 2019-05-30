İç mimarlık öğrencilerine ödül
İzmir’de düzenlenen ‘İç Mekan Tasarımı’ yarışmasında birincilik, ikincilik, mansiyon ve sergileme ödüllerini, iç mimarlık okuyan üniversite öğrencileri kaptı.
Belenco Kuvars Yüzeyler ve TMMOB İçmimarlar Odası İzmir Şubesi işbirliğince ilki düzenlenen iç mekân tasarım yarışmasında, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin iç mimarlık öğrencileri çalışmalarıyla birincilik, ikincilik, mansiyon ve sergileme ödülleri kazandı. Yarışmada, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Berk İsmail Öndül, ‘Küçük objeler ve konsept mağaza’ tasarımıyla birinci oldu. Aynı bölümde okuyan Nuri Koparan ikincilik, İskender Kömür ise mansiyon ödülü aldı. Üçüncü sınıf öğrencisi Sevginur Ursavaş’ın tasarımı da sergilemeye layık görüldü.
Öğrencilere ödülleri, Uluslararası İçmimarlık Federasyonu’nun (IFI - International Federation of Interior Architects/Designers) deklarasyonunu imzalayan tek kent olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB İçmimarlar Odası İzmir Şubesi’nin işbirliğiyle düzenlenen ‘’Dünya İç Mekânlar Günü’’ kapsamında verildi. Öğrencilere, İEÜ İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Markus Wilsing, Prof. Dr. Deniz Hasırcı, IFI Elçisi Doç. Dr. Özgen Osman Demirbaş ve Öğretim Görevlisi Silvia Rolla da eşlik etti.
‘KONSEPT MAĞAZALAR ÇALIŞTILAR’
İEÜ İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Markus Wilsing, yarışmada öğrencilerin yaratıcılıklarının kullanılmasının istendiğine dikkat çekerek, “Bu yıl ikinci sınıf öğrencilerimiz konsept mağazalar üzerinde çalıştı. Öğrencilerimiz, Çiçek İnşaat işbirliğiyle kendi seçtikleri bir alanda ürün gamına göre mağaza tasarladı. Öğrencilerimiz, otomobil satış alanından küçük objelerin satıldığı, kütüphaneden kahve mağazalarına kadar kullanıcı odaklı tasarımlar oluşturdu. İç mekânlar gününde öğrencilerimiz başarıları bizleri gururlandırdı” dedi.
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