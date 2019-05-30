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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
30.05.2019 - 14:30, Son Güncelleme:/

İç mimarlık öğrencilerine ödül

İzmir’de düzenlenen ‘İç Mekan Tasarımı’ yarışmasında birincilik, ikincilik, mansiyon ve sergileme ödüllerini, iç mimarlık okuyan üniversite öğrencileri kaptı.

İç mimarlık öğrencilerine ödül
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Belenco Kuvars Yüzeyler ve TMMOB İçmimarlar Odası İzmir Şubesi işbirliğince ilki düzenlenen iç mekân tasarım yarışmasında, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin iç mimarlık öğrencileri çalışmalarıyla birincilik, ikincilik, mansiyon ve sergileme ödülleri kazandı. Yarışmada, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Berk İsmail Öndül, ‘Küçük objeler ve konsept mağaza’ tasarımıyla birinci oldu. Aynı bölümde okuyan Nuri Koparan ikincilik, İskender Kömür ise mansiyon ödülü aldı. Üçüncü sınıf öğrencisi Sevginur Ursavaş’ın tasarımı da sergilemeye layık görüldü.

Öğrencilere ödülleri, Uluslararası İçmimarlık Federasyonu’nun (IFI - International Federation of Interior Architects/Designers) deklarasyonunu imzalayan tek kent olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB İçmimarlar Odası İzmir Şubesi’nin işbirliğiyle düzenlenen ‘’Dünya İç Mekânlar Günü’’ kapsamında verildi. Öğrencilere, İEÜ İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Markus Wilsing, Prof. Dr. Deniz Hasırcı, IFI Elçisi Doç. Dr. Özgen Osman Demirbaş ve Öğretim Görevlisi Silvia Rolla da eşlik etti.

‘KONSEPT MAĞAZALAR ÇALIŞTILAR’
İEÜ İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Markus Wilsing, yarışmada öğrencilerin yaratıcılıklarının kullanılmasının istendiğine dikkat çekerek, “Bu yıl ikinci sınıf öğrencilerimiz konsept mağazalar üzerinde çalıştı. Öğrencilerimiz, Çiçek İnşaat işbirliğiyle kendi seçtikleri bir alanda ürün gamına göre mağaza tasarladı. Öğrencilerimiz, otomobil satış alanından küçük objelerin satıldığı, kütüphaneden kahve mağazalarına kadar kullanıcı odaklı tasarımlar oluşturdu. İç mekânlar gününde öğrencilerimiz başarıları bizleri gururlandırdı” dedi.

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