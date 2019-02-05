İbrahim Arıkan ölümünün 3’üncü yılında törenle anıldı
Eğitimci İbrahim Arıkan, ölümünün 3’üncü yılında kızı, ağabeyi ve sevenlerinin katıldığı törenle anıldı.
MEF Eğitim Kurumları kurucusu İbrahim Arıkan, ölümünün 3’üncü yılında anıldı. Ulus’ta okul kampusundaki anma töreninde kızı Ebru Arıkan, MEF Üniversitesi öğretim üyesi İlber Ortaylı, ağabeyi Cihandar Arıkan bir konuşma yaptı. Yüzlerce kişinin katıldığı törende hayatını eğitime adayan Arıkan’ın girişimciliği, bilim insanı ve doğa dostu yönü anlatıldı.
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