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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
29.05.2019 - 13:28, Son Güncelleme:/

İBB'den çocuklara ücretsiz yaz spor okulu

İstanbul'un 32 ilçesindeki 111 okul spor salonunda yapılacak yaz okulunda çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde 22 farklı branşta spor eğitimi alacak.

İBB'den çocuklara ücretsiz yaz spor okulu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) okullara inşa ettiği spor salonlarında düzenlenen ücretsiz yaz spor okullarına kayıtlar devam ediyor. Okulların kapanmasıyla birlikte öğrencilerin yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri amacıyla İBB tarafından İstanbul'a kazandırılan spor okulları, çocuklar için ücretsiz hizmet verecek.

24 Haziran’da başlayacak yaz spor okullarında çocuklar, hem sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerine yönelerek, beden ve ruh sağlıklarının gelişimine katkı sağlayacak hem de eğlenceli zaman geçirecek. Ücretsiz yaz spor okulları, okul bahçelerine yapılarak hem çocukların hem de yetişkinlerin yılın 365 günü spor yapabildiği spor salonlarında düzenlenecek. 6-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik yaz spor okullarında eğitimler, beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve uzmanlar tarafından verilecek.

İstanbul'un 32 ilçesindeki 111 okul spor salonunda yapılacak yaz okulunda, çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde 22 farklı branşta spor eğitimi alacak. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilecek olan spor okullarına katılacak çocuklardan ücret talep edilmeyecek. Ayrıca yeterli başvurunun sağlanması durumunda, spor okullarında yetişkinler için pilates ve step-aerobik etkinlikleri de düzenlenecek. 30 Ağustos'a kadar devam edecek spor okullarından, yaklaşık 20 bin çocuk faydalanacak.

Yaz spor okullarına kayıt yaptırmak isteyenler, İBB Beyaz Masa'nın 153 numaralı telefonundan bilgi alabilecek, ilçe bazında spor okullarının listesine ise ‘www.sporokullari.istanbul’ adresinden ulaşılabilecek.

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