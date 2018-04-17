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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
17.04.2018 - 12:35, Son Güncelleme:

Hurda otobüs öğrenciler için ‘bilim merkezi’ne dönüştü

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Hurda otobüs öğrenciler için ‘bilim merkezi’ne dönüştü

Bayburt'un Demirözü ilçesi Beşpınar köyündeki Şehit Gürcan Yavuz İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Emre Özel, hurdaya ayrılmış bir otobüsten ‘Gezici Bilim Merkezi’ tasarladı. Öğretmen Özel, öğrencilere bilimi sevdirmek için köy köy gezecek.

Bayburt'un Demirözü ilçesi Beşpınar köyündeki Şehit Gürcan Yavuz İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Emre Özel, hurdaya ayrılmış bir otobüsten tasarladığı ‘Gezici Bilim Merkezi’yle öğrencilere bilimi sevdirmek için köy köy gezecek.

Daha önce de görev yaptığı okuldaki öğrencileri için çeşitli projeler hayata geçiren Özel, yeni projesiyle görev yeri olan Beşpınar köyü başta olmak üzere, Bayburt'un tüm köylerini ‘Gezici Bilim Otobüsü’ ile tek tek gezerek çocukları mayıs ayının başlangıcıyla birlikte bilimin zevkli dünyasıyla buluşturacak.

Emre Özel, Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 10'unun kırsal kesimde yaşadığını, bu çocukların aynı zamanda kırsal kesimlerde bilim merkezi, müze ve sinema gibi faaliyetlerden de yoksun kaldığını söyledi.

Hurda otobüs öğrenciler için ‘bilim merkezi’ne dönüştü
Kırsaldaki öğrencileri bu tür faaliyetlerle buluşturma düşüncesinden hareketle böyle bir proje geliştirdiklerini belirten Özel, öğrencilerini götürmek yerine faaliyetleri öğrencilerinin ayağına götürmek amacıyla yola çıktıklarını anlattı.

Düşüncelerini Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan başta olmak üzere ilgili diğer birimlerle de paylaştıklarını söyleyen Özel, "İlimizde atıl durumda olan bir otobüs, Valimiz tarafından bize tahsis edilince çalışmalarımıza başladık. Daha sonra projemizin taslağını Milli Eğitim Bakanlığımıza sunduk. Bakanlığımızda bu fikrin gerçekten güzel olduğu kanaatine vardı ve projeyi destekleme kararı aldı" dedi.

Hurda otobüs öğrenciler için ‘bilim merkezi’ne dönüştü

ÇOCUK SESİNİN YANKILANDIĞI TÜM KÖYLERİMİZİ ZİYARET EDECEĞİZ’
Gezici Bilim Merkezi’ ile kırsal kesimde yaşayan, bilim merkezi ve müze gibi alanlara gidemeyen öğrencilerin bilimin eğlenceli dünyasıyla kaynaştıracaklarını anlatan Özel, şöyle devam etti:
"Hedefimiz öncelikli olarak köy okulları. Kırsalda bulunan bu okullarımızı Gezici Bilim Merkezi Otobüsü'nde bulunan 50'ye yakın deney setimizle öğrencileri buluşturuyoruz. Malum bu topraklardan birçok bilim insanı çıktı. Nice Piri Reisler, Mimar Sinanlar, Aziz Sancarlar çıkarma sloganıyla çocuk sesinin yankılandığı hiçbir köyümüzü bırakmadan tüm köylerimizi ziyaret edeceğiz."

Hurda otobüs öğrenciler için ‘bilim merkezi’ne dönüştü

Emre Özel, Bayburt'un tüm köylerinin ardından ‘Gezici Bilim Otobüsü’ ile Türkiye yollarına çıkmayı da hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:
"Amacımız ülkemizdeki tüm köy ve okulları ziyaret edip oradaki öğrencilerimizi bilimin zevkli dünyasıyla tanıştırmak. Otobüsümüzün içerisinde astronomiden fiziğe, matematikten coğrafyaya birçok bilim dalıyla öğrencilerimiz haşır neşir olabiliyorlar. Oradaki deney setlerini birebir yaparak, uygulayarak, yaşayarak öğrenebiliyorlar. Bu açıdan da öğrencilerimizi bilimsel deney düzenekleriyle, bilimsel deney setleriyle tanıştırıyor ve bu olanakların hepsini de onların ayaklarına götürüyoruz."

Projenin mobil olmasını özellikle tercih ettiklerine, bilimin o zevkli dünyasını tüm Türkiye'deki öğrencilerle buluşturmak istediklerini belirten, şunları söyledi:
"Hurdaya ayrılmış bu otobüsün bilim merkezine dönüştürmemizin içerisindeki deney setleriyle birlikte maliyeti 375 bin lira. Bu maliyet Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından karşılandı. Otobüs, tasarım aşamasını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğündeki proje ekibimizle yaptıktan sonra ihaleyi alan firma tarafından Ankara'da yapıldı."

Hurda otobüs öğrenciler için ‘bilim merkezi’ne dönüştü

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