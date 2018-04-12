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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Önder ÖNDEŞ
12.04.2018 - 00:32, Son Güncelleme:

'Hukuk'ta en iyileri geçtiler

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'Hukuk'ta en iyileri geçtiler

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, hukuk alanında dünyanın en prestijli yarışmasında Columbia, Harvard, Oxford gibi ünlü üniversiteleri geride bıraktı.

HUKUK fakültesi öğrencileri için dünyanın en prestijli yarışması kabul edilen ‘59. Philip C. Jessup Uluslararası Hukuk Farazi Dava Yarışması’, 1-7 Nisan’da ABD’de düzenlendi. Şubatta Türkiye’deki elemelerde birinci olan Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, dünyanın lider yükseköğretim kurumlarından gelen 135 takımla kıyasıya mücadele etti. 4 takımın yer aldığı gruptan başarıyla çıkan ekip, ilk 32 takım için yapılan çeyrek finalde ABD’nin hukukta en iyileri arasındaki Columbia Üniversitesi ile eşleşti.

Güçlü rakibini mağlup eden Galatasaraylılar, dünyanın en iyi 16 hukuk fakültesi arasına adını yazdırdı. Bu seviyeye ünlü Harvard (ABD) ve Oxford (İngiltere) Üniversiteleri bile gelemedi. Ekip, en iyi 8 takım için yapılan mücadelede Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’ne yenildi.

Önceki gün Türkiye’ye dönen ekiple Galatasaray Üniversitesi’nde bir araya geldik. 2014’ten beri takımların danışmanlığını yapan Dr. Bleda Kurtdarcan, ‘Çanakkale Ruhu’ ile ABD’ye gittiklerini söyledi:

SINIRLI İMKÂNLARLA
“Harvard, Stanford, Columbia ve Sorbonne gibi lider üniversiteler maddi olarak çok güçlü. Biz sınırlı bütçeyle gittik. Üniversite yeterince destek olamadı. Bu üniversitelerin birkaç saatte ulaşabildiği kaynaklarımız yoktu. Yarışmaya bir hafta kala uçak biletlerimizi bile henüz alamamıştık. Fakültemizin eski hocalarının da olduğu bir grup, maddi yardım sağladı.”

Kurtdarcan, grup maçlarında Hindistan ve Yeni Zelanda’nın daha önce birinci olmuş üniversitelerini yenmeyi başaran ekibin çeyrek finalde Columbia Üniversitesi ile eşleşmesini Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ile karşı karşıya kalmaya benzetiyor. Ekip, Columbia Üniversitesi’ni de yenmeyi başarıyor.

KONU DENİZ TİCARETİ
Bu yılki yarışmaya, Zeynep Ekinci, Pınar Özcan, Atakan Arslan, Kazım Berkay Arslan ve Mehmet Berk Demir katıldı. Ekibin en tecrübeli üyesi 2017’deki yarışmaya da katılan Zeynep Ekinci, haftada 5 gün yoğun bir tempoyla çalıştıklarını belirtti: “Bu yılın davası olan; ülkeler arasında deniz ticaret hukuku üzerine okumalar, araştırmalar yaptık. Bir yandan finallere hazırlanırken, okumalarımızı yaptık.” 2’nci sınıf öğrencisi Atakan Arslan da “Stres kontrolü önemliydi. Çünkü karşınızda dünyanın en iyi üniversitelerinden seçilmiş öğrenciler var” dedi.

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