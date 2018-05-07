Hukuk öğrencileri birbirinden 'davacı'
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hukuk Fakültesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen 'Ahmet Cevdet Paşa Farazi Dava ve Duruşma Yarışması' 10 üniversitenin katımıyla yapıldı.
AÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen yarışmada Akdeniz, Erciyes, Erzincan, Gaziantep, İnönü, Selçuk, Süleyman Demirel, Kırıkkale, Atatürk ve Karadeniz Teknik üniversitelerini yarıştı. Yarışmayı, AÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Adli Yargı ve Adalet Komisyon Başkanı Orhan Özdemir ve Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Rıza Can, çok sayıda akademisyen ve öğrenci izledi.
Yarışmanın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, "Önceden konusu belirlenmiş bir olayın davacı ve davalı tarafları sıfatıyla iddia ve savunma ekseninde gerçekleştirilen yarışmayla, bir nevi sanal mahkeme/sanal duruşma ortamı oluşturularak öğrencilerin hukuk uygulamasıyla erkenden tanışmaları, hukuk kitaplarından elde ettikleri teori ve içtihatları iddia ve savunmalarında kullanmaları, onları meslek hayatına hazırlayan güzel ve önemli bir deneyim kazanmalarını hedefledik" dedi.
Ticaret Hukuku alanında yazılı ve sözlü iki aşamadan oluşan yarışmada, en fazla beş kişilik öğrenci grubunun oluşturduğu iki takımdan birisi iddia makamı diğeri savunma makamını temsil ederek jüri üyelerine savunmalarını sundu.
İki gün süren yarışmada jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonunda Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi birinci, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi ise üçüncü oldu.
Yazılı aşamada ise en iyi dilekçe ödülünü İnönü Üniversitesi alırken en iyi sunum ödülünü ise Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Damla Şanlı aldı.
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