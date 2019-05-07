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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
07.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:/

Hong Kong’dan tam burs

Lisede burslu okuyan 12’nci sınıf öğrencisi Zeynep Naz Aydın, Asya’nın en iyilerinden biri olan Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden tam eğitim bursu kazandı. 340 bin TL’lik bir destek kazanan Aydın’ın hedefi ekonomi eğitimi alıp finans alanında çalışmak.

Hong Kong’dan tam burs
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr

ABD ve İngiltere gibi yükseköğretimde lider ülkelerin yanı sıra, özellikle Asya’da Çin gibi gelişen ekonomilerde de birçok saygın üniversite yer alıyor. İstanbul Özel İstek Atanur Oğuz Okulları 12’nci sınıf öğrencisi Zeynep Naz Aydın, Asya kıtası sıralamalarında ilk 10’da temsil edilen Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin ekonomi lisans programında tam burs aldı. Dört yıllık üniversite eğitimi 450 bin Hong Kong Doları burs kazanan başarılı öğrenci, Londra merkezli saygın finans ve iş gazetesi Financial Times’ın da dünyada en iyi iki ekonomi programından biri olarak nitelelediği bölümde eğitim aldıktan sonra, Çincesini geliştirerek Asya’nın önde gelen teknoloji şirketlerinde, finans alanında çalışmak istiyor. 100 üzerinden 98 ortalamayla okul birincisi de olan Aydın, iletişim ve girişimcilik gibi alanlarda da yaşıtlarına eğitimler veriyor. “Asya’daki rekabetçi eğitim için hazır hissediyorum” diyen Aydın, Hürriyet’e şunları söyledi:

KENDİM ARAŞTIRIP HAZIRLANDIM
Yurtdışında eğitim almayı istiyordum. ABD’nin yanı sıra, kaliteli Asya üniversitelerine de başvurdum. Tüm bu süreçleri kendim yürüttüm. Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne mail gönderdim. Bana birkaç gün içinde cevap verdiler. Burs programları konusunda bilgilendirdiler. Başvuru sürecinde iki yazı ilettim. Bunlar çok beğenildi. Okul notlarım, eğitim projelerim de dikkate alındı. Ayrıca üniversitenin ekonomi programındaki akademisyenlerle yaklaşık iki saatlik bir görüşme de yaptık. ACT ile IELTS sınavlarına da kendi başıma hazırlanarak girdim ve bunlarda aldığım iyi puanlar da kabul ve burs almam da etkili oldu. Üniversite bana dört yıl için konaklama hariç yaklaşık 450 bin dolar burs verecek. Hiçbir ücret ödemeden eğitim alabileceğim. Bu üniversiteye giden ilk ve
tek Türk olacağım.

HEDEFİM FİNANS ALANINDA ÇALIŞMAK
Hong Kong, dünyanın finans merkezlerinden biri. Ayrıca Asya’nın lider teknoloji şirketleri de burada. Çin ve Hindistan’dan başarılı öğrenciler, Hong Kong’taki bu üniversitelere geliyor. Çünkü Asya’nın lider teknoloji şirketleri buradaki öğrencilere önce staj, ardından da iş imkânı sunuyor. Kendimi Asya’daki rekabetçi eğitime hazır hissediyorum. Türkiye’de kendimi iyi geliştirdiğimi düşünüyorum. Programımda başarılı bir öğrenci olarak bu şirketlerde Çince öğrenerek, finans ve yönetim gibi alanlarda çalışmak istiyorum. Yüksek lisansımı da ABD’de yapabilirim.

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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