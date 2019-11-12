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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Fotoğraflar: Selahattin Sönmez
Haber Giriş: 12.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Hizmetlilikten doktoraya uzanan kariyer

Okulda hizmetli olarak çalıştı, sınıf temizledi. Azmetti, üniversiteyi bitirdi. Şırnak’a öğretmen olarak atandı, gitmedi. Şimdi Ankara İl Milli Eğitim’de memur olarak çalışıyor, Gazi Üniversitesi’nde yüksek lisans yapıyor. MEB’in bursuyla doktora için İngiltere’ye gitmeye hazırlanan 27 yaşındaki Haşim Türkoğlu, tüm olumsuzluklara rağmen engel tanımadı, eğitimden vazgeçmedi.

Hizmetlilikten doktoraya uzanan kariyer
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

Okulda bozuk elektrikleri de tamir etti, sınıfları da temizledi. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli memur 27 yaşındaki Haşim Türkoğlu, aynı zamanda bir matematik öğretmeni. Üniversite ikinci sınıftayken KPSS’ye girip, hizmetli olarak bir okula atandı. Türkoğlu’nun milli eğitimde hizmetli olarak başlayıp, uzmanlığa uzanan başarı hikâyesi hiçbir engeli tanımadı. Tüm olumsuzluklara rağmen eğitiminden vazgeçmedi. Çocukken matematikten çok korkan Türkoğlu, sınavda matematik çözemediği için istemediği bir liseye yerleşti. Lisede bir öğretmeni “Sende sayısal zekâ yok” diyerek kendisini sözel alana yönlendirdi. Hırslı bir öğrenci olan Türkoğlu, hukuk okumak için eşit ağırlık bölümünü seçmeyi düşündüğü halde öğretmenine inat sayısalı seçti. Üniversitede de matematik öğretmenliği okudu. Şırnak’a öğretmen olarak atandı ama yüksek lisansını tamamlayabilmek için gitmedi. Şimdi ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bursuyla İngiltere’de doktora yapacak. Beş kişilik bir ailenin en büyük çocuğu olan Haşim öğretmen, emekli imam olan babasının eğitime verdiği önemle bugünlere geldiğini söylüyor. İlkokulu Ankara’da camları kırık bir okulda okuduğunu anlatan Türkoğlu, hizmetlilikten doktoraya uzanan kariyer öyküsünü şöyle anlatıyor:

MATEMATİKTE BAŞARISIZDIM
Babam yurtdışında olduğu için, ilkokulda dedemin yanında kaldık. 4’e geçtiğimde babam geldi. İlkokul 3’e kadar zor bir dönemdi. Pencereleri kırık bir sınıf hatırlıyorum. Okumayı zor çözdüm. Matematikte çok zorlanırdım. Liselere geçiş sınavında matematikten 25 soruda dört netim vardı. Bu kadar kötü olunca iyi bir liseye gidemedim. 9’uncu sınıfta matematik öğretmenim ‘Sende sayısal zekâ yok. Sözelci ol’ dedi. Hukuk okumak istiyordum ama o hocaya inat sayısal seçtim. 10’uncu sınıftaki öğretmenim sayesinde sayısalla barıştım. Matematik öğretmeni olacağımı hayal bile edemezdim. Üniversite sınavında matematikte bir yanlış, iki boşum vardı. 18 bine girdim. Gazi Üniversitesi matematik öğretmenliğini kazandım.

Hizmetlilikten doktoraya uzanan kariyer

Haşim Türkoğlu - Esra Ülkar

HUKUKU DA KAZANDIM
Öğretmenlik için KPSS’ye de çalışmam gerekiyordu. Okuldan ayrılıp, 2016’dan beri çalıştığım ‘Yönetici Atama’ birimine geçtim. Mezuniyetten itibaren öğretmen olarak atanmayı bekliyordum. Şubatta atandım. Hukuk içimde kalmasın diye üniversite sınavına da girdim. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesini de kazandım. Ona devam edemedim. Atandığım Şırnak’a gidip üç gün derse girdim. Ben öğretmenim, sınıfta olmalıyım dedim. Ama aynı anda yüksek lisansa devam etmek hem maddi olarak hem de mesafe açısından zor olacaktı. Yüksek lisansa devam edebilmek için atamamı iptal ettirdim. Çok zor oldu ama eğitimime devam etmeyi tercih ettim. Öğrencilerime bu şekilde daha faydalı olacağımı düşündüm.

ÇOK KİTAP OKUYUN
Üniversitede okuyan gençlere her zaman söyleyeceğim şu, mutlaka çok kitap okuyun. Ben kitaplara âşığım. Bir konu hakkında araştırma yapıyorsanız farklı görüşlerden kitap okuyun. Geniş bakış açınız olsun. Bir de İngilizce. Yabancı dilinizi mutlaka geliştirin.

Hizmetlilikten doktoraya uzanan kariyer

SABAH ÖĞRENCİ AKŞAM HİZMETLİ
Üniversite 2’nci sınıfta bir arkadaşımla KPSS’den kimin daha yüksek puan alacağına dair iddiaya girdik. 90’ının üzerinde bir puan aldım ama hemen tercih yapmadım. 4’üncü sınıfta tercih yapıp, 2014’te Atatürk İlkokulu’na hizmetli olarak atandım. Hem evrak işleriyle ilgilendim hem de öğrenciler çıktıktan sonra sınıfları temizledim. Okulun faturalarını yatırırdım. Okuduğum için okuldaki yöneticiler de bana yardımcı oldu. Sabah üniversitede derse gidip, akşam okula gelip sınıfları temizledim. 2015’te tezsiz yüksek lisans ve lisans olarak mezun oldum.

Hizmetlilikten doktoraya uzanan kariyer

EĞİTİME HİZMET EDECEĞİM AMA SINIFTA DEĞİL
Tesadüfen MEB’in Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) programını gördüm. Başvurdum ama ALES puanım düşüktü. Olmadı. ALES puanımı yükseltip üçüncü başvurumda kazandım. 1’inci oldum. Bu yıl altı kişi gönderiyorlar, ben de gidenler arasında olacağım. İngiltere’de doktora yaptıktan sonra ülkeme dönüp, zorunlu hizmet görevimi yapacağım. MEB’e bağlı bir birimde uzman olarak çalışacağım. Herhalde milli eğitimde hizmetli olarak başlayıp, uzman olacak tek ben varımdır. Ben yine öğrencilerime hizmet edeceğim ama sınıfta değil.

BELKİ BEN DE BAKAN OLURUM
Daha ileri hedeflerim de var. Belki Ziya hoca gibi Milli Eğitim Bakanı olurum. Ziya Selçuk’un ismini üniversitedeyken duyuyordum. Gazi Üniversitesi’nde akademisyendi. Şu anda Milli Eğitim Bakanımız. Ben de böyle olabilirim. Hayatta başarılı olmak için çalışmak gerek.

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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