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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
İHA
24.01.2019 - 14:16, Son Güncelleme:/

Her üniversiteli ayda bir vali olacak

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, üniversite öğrencilerinin valiliğini sorumluluğunu hissetmesi ve eğitimin pratiği içine alan bir eğitim olması için "Her üniversiteli ayda bir vali olsun" önerisinde bulundu.

Her üniversiteli ayda bir vali olacak
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Vali Şentürk, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 203'üncüsü düzenlenen Üniversite Senato Toplantısına katılarak Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş ve Senato üyeleriyle bir araya geldi. Üniversitenin ilin her yönüyle kalkınmasında lokomotif olabileceğini anlatan Şentürk, bilgi kaynaklarını, doğru araç ve unsurların kullanılması noktasındaki bilgi, tecrübe ve birikimleri olan üniversitede bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

‘AYDA BİR ÖĞRENCİMİZ VALİLİK YAPACAK’
Teorik bilgilerin, sahada pratiğe dökülebileceğini, teorinin pratiğe yansıyan boyutlarının çocuklara gösterilmesi gerektiğini söyleyen Vali Şentürk, şöyle devam etti:
“Ayda bir öğrencimiz valilik yapacak. Ben kaymakam olduktan sonra ilk defa kaymakam tanıdım. Bir vali ne iş yapar tanısın. Doğru meslek seçsin. Yerinde görsün. Bir gün makam aracı öğrenciyi evinden alsın, ama işin makam aracına binip, hava atmakla ibaret olmadığını da görsün. Sorumluluğunu da hissetsin. Eğitimimiz, pratiği içine alan bir eğitim olsun. Topluma faydalı olabilecek, bireyler yetiştirelim. Her insanın bir potansiyeli var, yeteneği var. İmkân ve kabiliyeti, kimin yeteneği varsa ortaya çıkaralım. Yetenek avcılığı yapalım. Dağdaki bir çoban bile olsa mutlaka bizden daha iyi bildiği bir alan varsa alalım, topluma mal edelim. Öğrencilere ilkokuldan başlayarak sorumluluk verelim. Önemli olan samimi ve iyi niyetli olmak, iyi niyetli olanın önünü açalım. Elinden tutalım. Bunu her alanda uygulayalım” dedi.

Rektör Prof. Dr. Taş da, 'Üniversitenin diğer paydaşlarla özellikle devlet kurumlarıyla ilişkisi ve ortak çalışması önemli. Bilecik'te ortak çalışmalara ve projelere el birliğiyle imza atacağız” diye konuştu.

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