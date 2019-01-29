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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Eğitim
29.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:/

Her üç mezundan biri işletme veya hukuktan

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde üniversiteden mezun olunan alanlarla ilgili verileri paylaştı.

Her üç mezundan biri işletme veya hukuktan
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr

Buna göre, 2016’da AB üyesi ülkelerde yaklaşık 4.7 milyon öğrenci üniversiteden mezun oldu. AB’de de Türkiye ile benzer olarak işletme, hukuk ve sosyal bilimler alanları yaklaşık yüzde 35 ile pastadan en büyük dilimi aldı. AB ülkelerinde genel olarak fen bilimleri ile matematik alanlarında oranların Türkiye’ye göre biraz daha yüksek olduğu görüldü.
Eurostat, AB üyelerinin yanı sıra partner ülkelerle ilgili de veri paylaştı. Türkiye’de 2016’da toplam 802 bin 822 öğrenci yükseköğretimden mezun oldu. Yüzde 35 ile ‘işletme, yönetim ve hukuk’ en fazla mezun verilen alanlar olarak ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 14 ile ‘mühendislik’ izledi. Sanat ve beşeri bilim programlarını tamamlayanların oranı ise yüzde 11. Eğitim ve sağlık sektörleri de yüzde 20’lik oranı paylaştı.

AB’DE MATEMATİK MEZUNLARI DAHA FAZLA

Türkiye diğer alanlarda AB ile benzer oranlara sahip olsa da en büyük fark ‘doğa bilimleri, matematik ve istatistik’ alanlarında ortaya çıktı. Türkiye’de bu programlardan mezun olanların oranı yüzde 3’te kalırken, AB’de yüzde 8’i geride bıraktı. Ancak AB ülkelerinde oranlar değişti. Örneğin, Lüksemburg’ta mezunların yüzde 52’si sosyal bilimler ve hukuk alanında eğitimini tamamlarken, İspanya ve Finlandiya gibi ülkelerde bu oran yüzde 25’lere kadar geriledi. Almanya ise yüzde 22 ile en fazla mühendis mezunu veren ülke.

TÜRKİYE’DEKİ DURUM

Alan                                             Oran (yüzde)

İşletme, yönetim ve hukuk........ 35

Mühendislik............................. 14

Sanat ve beşeri bilimler ............ 11

Eğitim.................................... 10

Sağlık..................................... 10

Sosyal bilimler ve gazetecilik...... 8

Hizmet alanı............................. 5

Doğa bilimleri, matematik, istatistik               3

Bilgi ve iletişim teknolojileri....... 2

Tarım, orman, balıkçılık ve veterinerlik         2

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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