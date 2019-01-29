Her üç mezundan biri işletme veya hukuktan
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde üniversiteden mezun olunan alanlarla ilgili verileri paylaştı.
Buna göre, 2016’da AB üyesi ülkelerde yaklaşık 4.7 milyon öğrenci üniversiteden mezun oldu. AB’de de Türkiye ile benzer olarak işletme, hukuk ve sosyal bilimler alanları yaklaşık yüzde 35 ile pastadan en büyük dilimi aldı. AB ülkelerinde genel olarak fen bilimleri ile matematik alanlarında oranların Türkiye’ye göre biraz daha yüksek olduğu görüldü.
Eurostat, AB üyelerinin yanı sıra partner ülkelerle ilgili de veri paylaştı. Türkiye’de 2016’da toplam 802 bin 822 öğrenci yükseköğretimden mezun oldu. Yüzde 35 ile ‘işletme, yönetim ve hukuk’ en fazla mezun verilen alanlar olarak ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 14 ile ‘mühendislik’ izledi. Sanat ve beşeri bilim programlarını tamamlayanların oranı ise yüzde 11. Eğitim ve sağlık sektörleri de yüzde 20’lik oranı paylaştı.
AB’DE MATEMATİK MEZUNLARI DAHA FAZLA
Türkiye diğer alanlarda AB ile benzer oranlara sahip olsa da en büyük fark ‘doğa bilimleri, matematik ve istatistik’ alanlarında ortaya çıktı. Türkiye’de bu programlardan mezun olanların oranı yüzde 3’te kalırken, AB’de yüzde 8’i geride bıraktı. Ancak AB ülkelerinde oranlar değişti. Örneğin, Lüksemburg’ta mezunların yüzde 52’si sosyal bilimler ve hukuk alanında eğitimini tamamlarken, İspanya ve Finlandiya gibi ülkelerde bu oran yüzde 25’lere kadar geriledi. Almanya ise yüzde 22 ile en fazla mühendis mezunu veren ülke.
TÜRKİYE’DEKİ DURUM
Alan Oran (yüzde)
İşletme, yönetim ve hukuk........ 35
Mühendislik............................. 14
Sanat ve beşeri bilimler ............ 11
Eğitim.................................... 10
Sağlık..................................... 10
Sosyal bilimler ve gazetecilik...... 8
Hizmet alanı............................. 5
Doğa bilimleri, matematik, istatistik 3
Bilgi ve iletişim teknolojileri....... 2
Tarım, orman, balıkçılık ve veterinerlik 2
Yorumları Göster
Yorumları Gizle