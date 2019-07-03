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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
03.07.2019 - 23:40, Son Güncelleme:/

Her okulda bir yakın bıraktılar

Özel okulların önkayıtları 1 Temmuz’da sona erdi. 2 Temmuz’da asil liste kayıtları yapıldı. Boş kalan kontenjanlar için ise dün yedek listelerden öğrenci kayıtları alındı. Veliler saat 09.00’a kadar okullara gitti. Bu saatten sonra okulların kapıları kapandı.

Her okulda bir yakın bıraktılar
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

Birden fazla özel okula ‘ya olursa’ diyerek önkayıt yaptıranlar, yedek listelerden kayıt hakkı kazanabileceklerini düşünerek her okulda bir yakınını bekletti. Boş kalan kontenjanlar kadar isim yedek listelerden okundu. Bu isimler de kesin kayıt yapma hakkı kazanmış oldu. Hürriyet olarak heyecanlı süreci yerinde takip ettik.

‘7 BİN LİRA YANACAK’
En yüksek puanlı okullardan biri olan Özel Alman Lisesi’nin bahçesinde ve koridorlarında dolaşan velilerde dosya doldurma telaşı ve telefon trafiği var. Bir liseye yerleşmeyi garantilemek için daha önce başka bir okula kayıt yaptıranlar, bu okullardaki kayıtları sildirme çabasına giriyor. Bu velilerden biri olan Hülya Doğan, şunları söylüyor: “Biz Robert’i hedefliyorduk. İkinci tercihimiz Alman Lisesi’ydi. Ama korkumuzdan Saint Joseph’e de kayıt yaptırdık. Eşim Üsküdar Amerikan’da bekliyor. Ben buraya kaydı yaptırınca o oradan çıkacak. Ablam Saint Joseph’teki kaydımızı sildirmek sıra bekliyor. Orada 7 bin liramız yanacak. Eski sisteme dönülse çok daha iyi. İki gündür çalışamıyorum.”

‘SAMSUN’DAN TAŞINACAĞIZ’
Kızını Alman Lisesi’ne kaydettirecek olan Cem Şahan, eğitim için şehir değiştirecek. Önceki gün Samsun’dan geldiklerini belirten Şahan, “4’üncü sınıftan beri hedefi buydu. Sonuçlardan sonra ailede bir stres oldu. Şimdi rahatladık” diyor.

Bir başka veli Alper İsmailoğlu ise “Avusturya Lisesi’ne kayıt yaptırmıştık. Şimdi oradan kayıt sildirmeye gidiyorum. 14 bin 500 lira ödemiştik. Yüzde 10’u kesilecekmiş” diyor. Semih Müstecaplıoğlu ise yaşadığı süreci “Hedef burasıydı. Ama panikten başka bir okula da kayıt yaptırdık. Saint Joseph’e kesin kayıt yaptırmıştık, şimdi kaydı sildiriyoruz. İlk taksidi yanıyor” diye anlatıyor. Sürecin stresli olduğunu aktaran veli Ömür Günaldı da şunları söylüyor: “Birkaç bir yere birden kayıt yaptırmak, hiçbir yeri kaçırmamak istiyoruz. Alman, Saint Saint Joseph, Avusturya, Üsküdar Amerikan liselerine önkayıt yaptırdık. Burada yedek listeye kaldık. Eşim burası olmazsa diye Üskürdar Amerikan’da bekliyordu. Bu okul olunca oradan ayrıldı.”

Oğlu Saint Pulcherie Lisesi’nde kayıt hakkı kazanan Mehmet Taman da sürecin stresli olduğunu belirterek, “Oğlumun puanı 462. Buranın taban puanı 460’tı. Yedek listeden kayıt hakkı kazandı. Diğer Fransız okullarına da önkayıt yaptırmıştık. Anadolu liselerine yapılanlar genel bir kayıt sistemi olsa çok daha iyi olur” diyor. Aynı liseye kızı kaydolan veli Ayşen Gümüşboğa, ise “Burası çok güzel, istediğimiz bir okuldu. Kayıt yaptırdık. Kızım isterse diğer okullara da bakarız. Ama ben memnunum buradan” diyor. Kızı Selin Gümüşboğa ise, “Saint Michel’e önkayıt yaptırdık. Ama burayı tercih ettik. Saint Benoit’nın puanlarının düşmesini bekliyoruz. İsimlerimiz sayılırken çok heyecanlandım. Mutlulukla koşup numarayı almak çok güzeldi” diye anlatıyor.

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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