Her okulda bir yakın bıraktılar

Birden fazla özel okula ‘ya olursa’ diyerek önkayıt yaptıranlar, yedek listelerden kayıt hakkı kazanabileceklerini düşünerek her okulda bir yakınını bekletti. Boş kalan kontenjanlar kadar isim yedek listelerden okundu. Bu isimler de kesin kayıt yapma hakkı kazanmış oldu. Hürriyet olarak heyecanlı süreci yerinde takip ettik.

‘7 BİN LİRA YANACAK’

En yüksek puanlı okullardan biri olan Özel Alman Lisesi’nin bahçesinde ve koridorlarında dolaşan velilerde dosya doldurma telaşı ve telefon trafiği var. Bir liseye yerleşmeyi garantilemek için daha önce başka bir okula kayıt yaptıranlar, bu okullardaki kayıtları sildirme çabasına giriyor. Bu velilerden biri olan Hülya Doğan, şunları söylüyor: “Biz Robert’i hedefliyorduk. İkinci tercihimiz Alman Lisesi’ydi. Ama korkumuzdan Saint Joseph’e de kayıt yaptırdık. Eşim Üsküdar Amerikan’da bekliyor. Ben buraya kaydı yaptırınca o oradan çıkacak. Ablam Saint Joseph’teki kaydımızı sildirmek sıra bekliyor. Orada 7 bin liramız yanacak. Eski sisteme dönülse çok daha iyi. İki gündür çalışamıyorum.”

‘SAMSUN’DAN TAŞINACAĞIZ’

Kızını Alman Lisesi’ne kaydettirecek olan Cem Şahan, eğitim için şehir değiştirecek. Önceki gün Samsun’dan geldiklerini belirten Şahan, “4’üncü sınıftan beri hedefi buydu. Sonuçlardan sonra ailede bir stres oldu. Şimdi rahatladık” diyor.

Bir başka veli Alper İsmailoğlu ise “Avusturya Lisesi’ne kayıt yaptırmıştık. Şimdi oradan kayıt sildirmeye gidiyorum. 14 bin 500 lira ödemiştik. Yüzde 10’u kesilecekmiş” diyor. Semih Müstecaplıoğlu ise yaşadığı süreci “Hedef burasıydı. Ama panikten başka bir okula da kayıt yaptırdık. Saint Joseph’e kesin kayıt yaptırmıştık, şimdi kaydı sildiriyoruz. İlk taksidi yanıyor” diye anlatıyor. Sürecin stresli olduğunu aktaran veli Ömür Günaldı da şunları söylüyor: “Birkaç bir yere birden kayıt yaptırmak, hiçbir yeri kaçırmamak istiyoruz. Alman, Saint Saint Joseph, Avusturya, Üsküdar Amerikan liselerine önkayıt yaptırdık. Burada yedek listeye kaldık. Eşim burası olmazsa diye Üskürdar Amerikan’da bekliyordu. Bu okul olunca oradan ayrıldı.”

Oğlu Saint Pulcherie Lisesi’nde kayıt hakkı kazanan Mehmet Taman da sürecin stresli olduğunu belirterek, “Oğlumun puanı 462. Buranın taban puanı 460’tı. Yedek listeden kayıt hakkı kazandı. Diğer Fransız okullarına da önkayıt yaptırmıştık. Anadolu liselerine yapılanlar genel bir kayıt sistemi olsa çok daha iyi olur” diyor. Aynı liseye kızı kaydolan veli Ayşen Gümüşboğa, ise “Burası çok güzel, istediğimiz bir okuldu. Kayıt yaptırdık. Kızım isterse diğer okullara da bakarız. Ama ben memnunum buradan” diyor. Kızı Selin Gümüşboğa ise, “Saint Michel’e önkayıt yaptırdık. Ama burayı tercih ettik. Saint Benoit’nın puanlarının düşmesini bekliyoruz. İsimlerimiz sayılırken çok heyecanlandım. Mutlulukla koşup numarayı almak çok güzeldi” diye anlatıyor.