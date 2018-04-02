Her öğrenciye farklı eğitim haritası

Teknolojinin gelişimiyle beraber gelen yenilikler iş yapma biçimlerini de değiştiriyor. Beykoz Üniversitesi de öğrencilerini çağa uygun şekilde yetiştirmek için ‘Yetkinlik Geliştirme Programı’nı başlattı. Program Ölçme Değerlendirme, Yetkinlik Derslerine Katılım ve Yetkinlik Sertifikası olmak üzere toplamda üç aşamadan oluşarak her öğrenciye özel uygulanıyor. Testin sonunda ‘Sorunları analiz edebilme ve çözebilme’, ‘liderlik’, ‘başkaları ile uyum içerisinde çalışabilme’, ‘etik ve sosyal sorumluluk’, ‘yazılı ve sözlü iletişim’, ‘eleştirel düşünebilme’, ‘sorumluluk alma ve bağımsız çalışabilme’, ‘küresel bakış açısı geliştirme’, ‘yaratıcı ve yenilikçi düşünce geliştirme’, ‘girişimcilik’, ‘değişime ayak uydurabilme’, ‘yaşamboyu öğrenme ve kişisel gelişim’ yetkinliklerini içeriyor.

KİŞİLİK TİPLERİNİ ENNEAGRAM METODOLOJİSİ FİLTRELİYOR

Beykoz Üniversitesi’nde eğitim alan bir öğrenciye, Enneagram Metodolojisi ile 25 dakikalık bir test uygulanıyor. Kişilik tiplerinin temelde belirgin bir biçimde birbirinden ayrılan 9 farklı düşünme, hissetme ve eyleme geçme kalıbından oluştuğunu vurgulayan Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, “Bu 9 kalıbın her biri, sınırları açık ve net bir biçimde çizilmiş algılama filtrelerine dayanıyor. Bunlar, dikkatinizi neye yönelttiğinizi ve enerjinizi nasıl kanalize ettiğinizi belirleyen filtrelerdir” diye konuştu.

EĞİTİM HARİTASI KİŞİLİK TİPİNE GÖRE BELİRLENİYOR

Güçlü ve iyileştirmeye açık alanları belirlenen öğrencilerle yapılan görüşmeler sonucunda, öğrencinin üniversite hayatı boyunca izleyeceği yol haritası belirleniyor. Öğrenciler, kendileri için belirlenen program çerçevesinde alanında uzman, belirli yetkinliklere sahip ve iş dünyasından gelen uzmanlardan yetkinlik dersi alıyor. Üniversite eğitimini tamamlayan öğrencilere mezun olurken diplomalarının yanı sıra Yetkinlik Sertifikaları’nın da verildiğini belirten Prof. Dr. Durman, “En önemlisi de Beykoz Üniversitesi’nden mezun olan öğrenciler, edindikleri yetkinliklerle yüksek bir özgüvenle iş hayatına atılabiliyorlar” dedi.