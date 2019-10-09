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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
09.10.2019 - 14:42, Son Güncelleme:/

Her ile ‘otizm hizmet merkezi’ kurulması önerildi

Anadolu Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Uyar, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları (STK) ve devlet iş birliğinde her ilde otizm hizmet merkezleri, gündüz bakım merkezleri ve yatılı bakım merkezleri oluşturulması ve pilot örnek uygulamaların yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

Her ile ‘otizm hizmet merkezi’ kurulması önerildi
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Down sendromlu, otistik ve diğer gelişim bozukluklarına sahip bireyler ile ailelerinin sorunlarının tespiti ve çözümü için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik başkanlığında toplandı. Çelik, komisyonun çalışmaları kapsamında Kırşehir'e ziyaret gerçekleştireceğini söyledi. Özel sektörün engelli bireylere yönelik çalışmalar için devreye sokulması gerektiğini belirten Kemal Çelik, "Özel sektörü sivil toplum kuruluşlarına dönüştürmemiz gerekiyor" dedi.

Nüvit Uyar ise Türkiye Otizm Meclisi (TOM) adına komisyona sunum yaptı, talep ve önerilerini iletti. Türkiye'de 2019'da 59 çocuktan birinin otizm riski taşıdığını anlatan Uyar, söz konusu rakamın Güney Kore'de ise 39'da 1 olduğunu söyledi. Türkiye'de otizmli çocuk sayısıyla ilgili sağlıklı veri bulunmadığını anlatan Nüvit Uyar, ayrıca Ulusal Eğitim Eylem Planı'nın hayata geçirilememesinin mağdur aileleri hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. Uyar, otizmli bireylerin insan hak ve onuruna uygun bir yaşam sürmesi için Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ndeki hakların hayata geçirilmesi, Otizm Eylem Planı İl İzleme ve Denetleme Kurullarının işlevsel hale gelmesi gerektiğini söyledi. İlgili devlet kurumları arasındaki koordinasyon sorunlarının giderilmesinin önemine de değinen Nüvit Uyar, otizmli ailelere sosyal desteklerin artırılmasını önerdi.

Engellilere yönelik eğitim ve rehabilitasyon hizmetinin ücretsiz olması, ailelerden her ne ad altında olursa olsun 'nafaka' veya 'eğitim ücreti' adı altında ücret talep edilmemesini isteyen Uyar, ilgili bakanlıklarla aileler arasındaki davaların, oluşturulacak uzman komisyon vasıtasıyla vaka analizi yapılarak incelenmesi ve uygun olanlardan feragat edilmesi gerektiğini söyledi. Erken tanı için tarama yerine izleme yapılması ve 'Uluslararası Gelişimi İzleme ve Destekleme Rehberi (GİDR)' uygulanmasını isteyen Nüvit Uyar, diğer önerilerini ise şöyle sıraladı:

"- Erken çocukluk ve erken müdahale kapsamında öncelikle 0-3 yaş dönemine ve müdahalede altı yaş, örgün eğitim başlangıcına dek olan döneme yoğunlaşılmalı,
- Otizmli bireye ve ailesine kendi yaşadığı bölgede hizmet verilmeli, her çocuk mahallesindeki okula gidebilmeli ve bunu sağlamak için gerekli yeni bütünleştirme düzenlemeleri yapılmalı,
- Her otizmli için kendisine tanı konulduğu andan itibaren dosyalar oluşturulmalı, bu dosyalarda tıbbi destekler, alınan eğitimler, terapiler yer almalı,
- Engelli hizmetlerinin yerel yönetimlerce gerçekleştirilmesi mevzuat düzenlemeleriyle zorunlu hale getirilmeli, STK ile yerel yönetim işbirliği sağlanmalı,
- Yerel yönetim, STK ve devlet işbirliğiyle her ilde otizm hizmet merkezleri, gündüz bakım merkezleri ve yatılı bakım merkezleri oluşturulmalı, pilot örnek uygulamalar yaygınlaştırılmalı,
- Otizmli bireylerin eğitime, sosyal yaşama ve istihdama katılımı desteklenmeli,
- Denetimler devlet, yerel yönetim ve uzman sivil toplum örgütleri tarafından birlikte yapılmalı."

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