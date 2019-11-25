Her ilçeye öğretmen destek noktası açılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir otelde düzenlenen toplantıda Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 81 il ve 957 ilçede kurulacak öğretmen destek noktalarını tanıttı. Öğretmen destek noktalarının eğitimde yapılan çok sayıda işin bir araya getirilerek etkisinin arttırılmasını sağlayacak bir altyapı sunacağını belirten Selçuk, şunları söyledi:

“Böylece Türkiye genelinde bir organizasyon, bir ağ yapısı kurulacak. Bu merkezler Ankara'dan bir genelgeyle, talimatla gönderilen bir içerik olmayacak. İlçe düzeyindeki örgütlenmelerle eğitimde paylaşımları yapılacak. ‘Destek’ ifadesi öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik. Burada asıl belirtmek istediğimiz şey, 'Güçlü öğretmen, güçlü gelecek' ifadesi. Değişim ve dönüşüm ancak ve ancak öğretmenle olacaktır. Güçlü bir gelecek hayalimiz varsa desteklenmesi gereken öğretmenlerimiz ve yöneticilerimizdir. Öğretmenlere desteğin uluslararası standartlarda, Türkiye'nin birikimiyle, akademik destekle ve bilimsel temelli olması gerekiyor. ‘Güçlü öğretmenler’ için yerinde, sürekli ve sürdürülebilir bir mesleki gelişime ihtiyaç var. Yılda 2-3 gün yapılan bir çalışmayla güçlü bir öğretmen kadrosu oluşturmak mümkün değil.

ÖĞRETMENİN NOTLANDIRILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Öğretmenlerimizin yerinde, yanında ve yolunda bir mesleki gelişimi için her ilçeye öğretmen destek noktası açıyoruz. Bunun yol haritasını hazırladık. Bu noktalarda, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri gibi bütün Türkiye'nin birikimiyle öğretmenlerin mesleki gelişimindeki her ihtiyacını karşılayabilecek bir yapı kurmayı hedefliyoruz. Bu noktalarda, öğretmenler arasında bir hiyerarşi ilişkisi kurmadan, güvene ve eşitliğe dayalı ve dayanışmacı bir yaklaşım söz konusu olacak. Bu noktalar, öğretmen ve yöneticilerimiz için mesleki gelişim için bir platform olacak. Bunun bir dijital platformuyla bütün öğretmenlerimizin Türkiye'deki her okulla irtibatı eş zamanlı olarak sağlanabilecek. Buralarda, bir notlandırma asla söz konusu değil, sadece kapasite yönetimini geliştirmek ve mevcut kaynakları daha iyi yönetebilmek için öğretmenlerimizin mesleki gelişim anlamında ihtiyaç duydukları her şeye anlık, yerinde, zamanında ulaşabilecekleri ve bunu bir katma değere dönüştürebilecekleri bir anlayış olacak.

DESTEK NOKTALARI, SAHİCİ BİR ÖRGÜTLENME

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bir yıldır okul profili değerlendirme, coğrafi bilgi sistemi, ölçme değerlendirme merkezi, e-portfolyo, e-rehberlik, yeni nesil eğitim fakültesi gibi çalışmalar yürütüyor. Bütün bu çalışmaları öğretmen ve yöneticiler hayata geçirecek. Bunun için ciddi destek gerekiyor. Bu destek altyapı, finansal ve hizmet içi eğitim gibi başlıklarda sağlanabilecek. Bunun için de sahici organik bir örgütlenmeye ihtiyaç var. Bu da öğretmen destek noktaları.

ÖĞRETMEN DESTEK NOKTALARI DİJİTAL PLATFORMLA DESTEKLENECEK

Öğretmen destek noktaları öncelikle dijital platformla desteklenecek ülke çapında ilçe temelli bir ağ yapısı kurulacak. Her bir okul, her bir öğretmen, her bir il; hepsi bu platformun üzerinde belirlenen parametreler üzerinden birbiriyle alışveriş yapma, birbirlerinin kaynaklarından istifade etme gibi konularda etkili bir iletişime girme imkânı bulacak. Ankara'da bir merkezde 100 kişilik uzman ekip görev yapacak. Bu ekip, içerikler geliştirecek, okulların ve öğretmenlerin mesleki gelişimi için hazırlık yapacak ve anlık olarak paylaşacak. Her ilçedeki öğretmen destek noktasının Ankara'daki merkez ve diğer ilçe noktalarıyla bağlantısı kurulacak. Öğretmenlere destekte, üniversitelerle irtibatlı olunacak ve özel sektörün de katkı vermesi söz konusu olabilecek. Böylece, Türkiye'nin eğitim fotoğrafının çekilmesi ve desteklenmesi için bir katkı sağlanmış olacak. Ölçme değerlendirme merkezlerinin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan tablonun gereği her neyse bu destek noktaları vasıtasıyla da geliştirme çalışmaları sürdürülecek.

PİLOT ÇALIŞMA ŞUBATTA BAŞLIYOR

Öğretmen destek noktalarının pilot çalışması 2020 şubat ayından itibaren Ankara ve bazı illerde yapılacak, ardından ülke geneline yaygınlaştırılacak. Her ilçenin merkezle birlikte devindiği ve sürekli alışverişin olduğu canlı bir atmosferden söz ediyoruz. Buralardaki eğitimin sürekli yüz yüze olması da gerekmiyor, uzaktan eğitim ve diğer başka mecralarla da sürdürülmesi mümkün olacak. Öğrenme yönetim sistemleri altyapısı da kuruldu. Bu altyapıyla ülke genelinde öğretmen destek noktaları hayata geçirilebilecek. Eğitimi ‘Türkiye'nin en büyük sorunu değil en büyük çözümüdür’ anlayışıyla daha da ileriye götüreceğiz.”

‘YENİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ’

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı da öğretmen destek noktalarını öğretmene en yakın birim olarak gördüklerini belirterek, "Yeni projemiz öğretmen destek noktasıyla yeni bir döneme giriyoruz. Hep beraber yola çıktığımız öğretmenlerin çağrılarına cevap veriyoruz" dedi.