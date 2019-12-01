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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Esra ÜLKAR
Haber Giriş: 01.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Her dersten 50 ortalama şartı geliyor... Sınıfta kalmak geri dönüyor

Mevcut sistemde sınıf geçmek için tüm derslerden 50 ortalamayı tutturmak yeterliyken MEB yeni bir model hazırlıyor. Buna göre öğrencinin her dersten ayrı ayrı ortalama 50 puan alması gerekecek. Bu puanı alamayan ikmale kalacak. İkmalden de geçemeyen sınıf tekrarı yapacak.

Her dersten 50 ortalama şartı geliyor... Sınıfta kalmak geri dönüyor
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MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) lisede ders geçmeyle ilgili yeni bir çalışma yaptığı öğrenildi. Buna göre artık dersten geçme zorlaşacak, çalışmayan öğrenci sınıf tekrarı yapabilecek. Mevcut sistemde tüm derslerinin ortalaması 50 olan öğrenci zayıf dersleri olsa dahi bir üst sınıfa geçiyor. 50 ortalamayı tutturamayan ise sınıfta kalıyor. Ancak bir öğrenci için 50 ortalamayı tutturmak çok zor değil. Şu anki sistemde sınıf tekrarlarının çoğunluğu devamsızlık nedeniyle yapılıyor. Edinilen bilgiye göre, yeni sistemde öğrencinin her dersten ayrı ayrı 50 puan ortalamasını tutturması gerekecek. 50 ortalamayı alamayan dersten kalacak. Üç zayıfla sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. Ancak o dersleri üst sınıfta verme zorunluluğu olacak. Öğrenciler geçemedikleri derslerin ortalamasını yükseltmek için yaz aylarında ikmale kalacak. Yeni sistem 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak.

ÖĞRETMENE DEĞER ARTACAK

Bu değişikliğin yapılmasının nedeni ise öğretmen ve ders ayrımını ortadan kaldırmak. Çalışmanın nedeninin öğretmenin değerini arttırmak ve eşitliği sağlamak olduğunu belirten bir yetkili, şunları söyledi:

“Mevcut sistemde 4, 5 zayıfı olmasına rağmen öğrenci sınıfı geçebiliyor. Ortalamayı diğer derslerle tutturduğu için bu dersleri önemsemiyor. Bu da sınıfta öğretmenini dinlememe, öğretmene saygı göstermeme gibi nedenlere yol açabiliyor. Öğretmenin etkinliğini, saygınlığını arttırma adına yapılan bir çalışma. Bu çalışmayla birlikte öğrenciler dersi geçmek için çalışmak zorunda olacak. Dersler arasındaki, öğretmenler arasındaki ayrım kalkacak. Öğretmenin niteliğinin arttırılması, velinin saygı duyması, öğretmenin değerinin toplum nazarında yükseltilmesi 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri arasında.”

MEVCUT SİSTEM NASIL

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre, öğrencinin ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için, iki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekiyor. Tüm derslerden başarılı olan ve başarısız dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olanlar doğrudan sınıfını geçiyor. Başarısız ders sayısı en fazla üç ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçebiliyor. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam altı dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrarı yapıyor. Sınıf tekrarı hazırlık hariç, ortaöğrenim süresince en fazla bir defa yapılabiliyor. İki kez sınıf tekrarına kalan öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesi’ne veya Mesleki Açık Öğretim Lisesi’ne kayıtları yapılıyor.

ESKİ SİSTEMİ HATIRLATTI

YENİ çalışma tüm derslerden 50 ortalamayla geçme getirilmeden önceki sistemi hatırlattı. Eski sistemde öğrenci için zorunlu dersler vardı. Örneğin edebiyat dersi ortalamasının 45 ve üzeri olması gerekiyordu. Zorunlu olanların dışında üç dersten kaldıysa ve tüm derslerin ortalamasını tutturduysa sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebiliyordu. Üçten fazla dersten geçemediyse ikmale kalıyor ve Ortalama Yükseltme Sınavı’na giriyordu. Öğrenci 45 ortalamayı tutturursa sınıfını geçiyor, tutturamazsa sınıf tekrarı yapıyordu.

UZMAN GÖRÜŞÜ: EĞİTİMİN KALİTESİ YÜKSELİR

Prof. Dr. Nuri Doğan (Hacettepe Üniversitesi, Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı): “Doğru bir uygulama olur. Çünkü sınıf içi değerlendirme minimum yeterlilik gerektirir. Öğrencileri bazı derslerde yeterli olmasalar dahi mezun ediyorlar. Her dersin minimum yeterliliğinin sağlanması gerekiyor. Yıllardır bunu öneriyorduk. Bir ders diğer dersin eşdeğeri değil. Her dersin minimum yeterliliği belirlenerek onu sağlayan birey başarılı sayılmalı. 50 ortalama çok yüksek bir ölçüt değil. Eğitimin kalitesini de yükseltir.

 

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