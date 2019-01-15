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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
15.01.2019 - 09:47, Son Güncelleme:/

Her 4 öğrenciden biri Kanada’yı tercih etti

Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği’nin (UED) araştırmasına göre 2018’de Türkiye’den yükseköğretim için yurtdışına gidenlerin en çok tercih ettiği ülke yüzde 23 ile Kanada oldu. Onu yüzde 20 ile İngiltere ve yüzde 17 ile ABD takip etti.

Her 4 öğrenciden biri Kanada’yı tercih etti
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) güncel verilerine göre, dünyada yaklaşık 5 milyon uluslararası öğrenci bulunuyor. Türkiye’den ise her yıl ortalama 45 bin öğrenci yurtdışına eğitim için gidiyor. UED’nin verileri 2018’de Türk öğrencilerin eğitim için hangi ülkeleri tercih ettiğini gösteriyor.

Toronto, McGill gibi üniversiteleriyle öne çıkan Kanada, 2018’de Türk öğrencilerin tercihinde ilk sırada yer aldı. Geçen yıl yurtdışına eğitim için giden öğrencilerin yüzde 23’ü bu ülkeyi seçti. Kanada’yı yükseköğretimde lider ülkelerden İngiltere yüzde 20 ile takip etti. Dünyada 1 milyondan fazla uluslararası öğrenciyi ağırlayan pazarın en büyük oyuncusu ABD, yüzde 17 ile üçüncü sırada yer buldu. Avustralya ise yüzde 9 ile dördüncü.

Her 4 öğrenciden biri Kanada’yı tercih ettiKITA AVRUPASI’NDA ALMANYA
Ücretsiz yükseköğretim imkânı sunan ve dünya sıralamalarında ilk 100’de yer bulan üniversiteleriyle Almanya, yüzde 8 ile Kıta Avrupası’nda Türk öğrencilerin ilk tercihi oldu. Onu, yüzde 3 ile İtalya takip etti. Fransa, İspanya, Macaristan, Avusturya, Polonya ve İrlanda’nın oranı yüzde 2 olurken, Rusya’nın pastadan aldığı pay yüzde 1.

ASYA’NIN ORANI DÜŞÜK
Türk öğrencilerin tercihleri arasında Japonya ve Çin gibi Asya ülkeleri de yer aldı. Bu ülkelerin tercih edilme oranları yüzde 1’de kaldı. Yani her 100 öğrenciden toplamda 2’si Çin ve Japonya’yı seçti. Güney Kore ve Singapur gibi Doğu Asya’nın yükseköğretimde dikkat çeken ülkelerinin payı ise yüzde 1’in altında.

İKİ GENÇTEN BİRİ DİL İÇİN GİTTİ
UED, öğrencilerin hangi eğitim düzeylerinde yurtdışına gittiğiyle ilgili verileri de paylaştı. Öğrencilerin yüzde 51’inin tercihi dil okullarından yana oldu. Bunu yüzde 20 ile yaz okulları izledi. Lisans eğitimi pastadan yüzde 10, yüksek lisans yüzde 8, doktora ise yüzde 1 pay aldı. Sertifika ve diğer eğitim belgelerini almak için gidenler ise yüzde 3’ü oluşturdu. Lise eğitiminin oranı yüzde 3, ‘Work and Travel’ programlarının ise yüzde 4.

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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