Her 4 öğrenciden biri Kanada’yı tercih etti
Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği’nin (UED) araştırmasına göre 2018’de Türkiye’den yükseköğretim için yurtdışına gidenlerin en çok tercih ettiği ülke yüzde 23 ile Kanada oldu. Onu yüzde 20 ile İngiltere ve yüzde 17 ile ABD takip etti.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) güncel verilerine göre, dünyada yaklaşık 5 milyon uluslararası öğrenci bulunuyor. Türkiye’den ise her yıl ortalama 45 bin öğrenci yurtdışına eğitim için gidiyor. UED’nin verileri 2018’de Türk öğrencilerin eğitim için hangi ülkeleri tercih ettiğini gösteriyor.
Toronto, McGill gibi üniversiteleriyle öne çıkan Kanada, 2018’de Türk öğrencilerin tercihinde ilk sırada yer aldı. Geçen yıl yurtdışına eğitim için giden öğrencilerin yüzde 23’ü bu ülkeyi seçti. Kanada’yı yükseköğretimde lider ülkelerden İngiltere yüzde 20 ile takip etti. Dünyada 1 milyondan fazla uluslararası öğrenciyi ağırlayan pazarın en büyük oyuncusu ABD, yüzde 17 ile üçüncü sırada yer buldu. Avustralya ise yüzde 9 ile dördüncü.
KITA AVRUPASI’NDA ALMANYA
Ücretsiz yükseköğretim imkânı sunan ve dünya sıralamalarında ilk 100’de yer bulan üniversiteleriyle Almanya, yüzde 8 ile Kıta Avrupası’nda Türk öğrencilerin ilk tercihi oldu. Onu, yüzde 3 ile İtalya takip etti. Fransa, İspanya, Macaristan, Avusturya, Polonya ve İrlanda’nın oranı yüzde 2 olurken, Rusya’nın pastadan aldığı pay yüzde 1.
ASYA’NIN ORANI DÜŞÜK
Türk öğrencilerin tercihleri arasında Japonya ve Çin gibi Asya ülkeleri de yer aldı. Bu ülkelerin tercih edilme oranları yüzde 1’de kaldı. Yani her 100 öğrenciden toplamda 2’si Çin ve Japonya’yı seçti. Güney Kore ve Singapur gibi Doğu Asya’nın yükseköğretimde dikkat çeken ülkelerinin payı ise yüzde 1’in altında.
İKİ GENÇTEN BİRİ DİL İÇİN GİTTİ
UED, öğrencilerin hangi eğitim düzeylerinde yurtdışına gittiğiyle ilgili verileri de paylaştı. Öğrencilerin yüzde 51’inin tercihi dil okullarından yana oldu. Bunu yüzde 20 ile yaz okulları izledi. Lisans eğitimi pastadan yüzde 10, yüksek lisans yüzde 8, doktora ise yüzde 1 pay aldı. Sertifika ve diğer eğitim belgelerini almak için gidenler ise yüzde 3’ü oluşturdu. Lise eğitiminin oranı yüzde 3, ‘Work and Travel’ programlarının ise yüzde 4.
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