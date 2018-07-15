Her 10 liseliden biri doktor olmak istiyor
OECD’nin PISA 2015 verilerine göre, 72 ülkede 15 yaş düzeyindeki her 10 öğrenciden biri doktor olmak istiyor. İkinci en çok istenen meslek öğretmenlikte oran yüzde 8; hukukta ise yüzde 4 civarında. Kararsızların oranı ise yüzde 15.
OECD, sonuçlarını 2016’da yayınladığı ‘Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2015’ kapsamında, 72 ülkede 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin matematik, fen bilimleri ve okuma alanlarındaki performanslarını ölçtü. Bununla birlikte okul, öğretmen, öğrenme durumları ve kariyerleriyle ilgili de birçok nitelikli anket çalışması yapıldı. Öğrencilere, “ileride hangi mesleği yapmak istedikleri” de soruldu. Buna göre yaklaşık yüzde 10 doktor olmak istediğini söylerken, bunu yüzde 8’le öğretmenlik ve yüzde 4‘le avukatlık takip etti. Kararsızların oranı ise yüzde 15 oldu.
EN ÇOK İSTENEN MESLEKLER
|MESLEK
|ORAN(yüzde)
|Doktor
|10
|Öğretmen
|8
|Avukat
|4
|Polis
|3
|Hemşire
|3
|Psikolog
|3
|Mimar
|2
|Veteriner
|2
|Atlet-sporcu
|2
|Memur
|2
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