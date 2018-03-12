Her 10 gençten 6'sının internetle ilişkisi ‘sorunlu’

EGEBAM Müdürü Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı Prof. Dr. Zeki Yüncü, teknolojinin sağladığı imkânlarla yaşamı kolaylaştıran internet kullanımının zaman zaman soruna da dönüşebildiğini belirtti.

‘İnternet bağımlılığı’ kavramının henüz psikiyatrik tanı sistemlerinde yer almadığını anlatan Yüncü, sanal dünyada geçirilen sürenin değil, yapılan işin önem taşıdığına dikkati çekti.

Kişinin yaşamını olumsuz etkiliyorsa ‘sorunlu kullanımın’ söz konusu olduğunu söyleyen Yüncü, dünyada sorunlu kullanım oranının ülkeye, anket ölçeklerine, yaşlara göre farklılık gösterdiğini, genelde yüzde 2.4 ile 40 arasında değiştiğini anlattı.

LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASI YAPILDI

Prof. Dr. Yüncü, EGEBAM tarafından 2018 yılında lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen internet kullanım araştırması kapsamında 300 gence sorular yöneltildiğini belirtti. Yüncü, "Çalışmamızı henüz tamamladık. Ülkemizde bu oranın aslında yüksek olduğunu tespit ettik. Değerlendirme parametreleri arasında farklılık olmakla beraber yüzde 60'ında sorunlu internet kullanımının bulunduğunu tespit ettik. Sorunlu internet kullanımı, gençlerin sosyal yaşamdaki etkinliklerini iptal ederek sosyalleşme çabasını sanal ortamda sürdürmesine neden oluyor ve lise öğrencilerinin yüzde 60'ı günlük aktivitelerinin yerine interneti koyuyor. Bu datanın tek sevindirici tarafı şu, yoğun bağımlılık durumu binde 8. Ankete katılan gençlerin yüzde 40'ı normal kullanım alışkanlarına sahip, yüzde 30'unun sorunu hafif, yüzde 25'inin sorunu orta düzey olarak tanımlandı. Durumu çok ağır olanlar çok az. Onlar da internet ve teknoloji dışındaki tüm sosyal yaşamını bırakıyor" dedi.

Cinsiyet, sosyoekonomik durum, ailenin gelir ve eğitim düzeyiyle ilgili farklılıkların ‘sorunu etkilemediğini’ belirten Yüncü, "Düzey farklılıkları bulunsa da kişiler sanal dünyada ortak bir mecra yakalayıp sosyalleşmeye devam ediyorlar. Ekonomik sınır da orada ortadan kalkıyor" diye konuştu.

KENDİLERİNİ KÖTÜ VE HUZURSUZ HİSSEDİYORLAR

İnternet kullanım alışkanlığında ‘sorun’ olan gençlerin, internetsiz ortamda kendilerini kötü ve huzursuz hissettiğini söyleyen Yüncü, psikiyatrik hastalığı olanlarda daha ağır problemlerle karşılaştıklarını anlattı.

Yüncü şunları söyledi:

"Depresyon, anksiyete bozukluğu, sosyal fobi gibi durumlar söz konusuysa internet kullanımı daha da artıyor. Dışarı çıkıp sosyalleşmek yerine gençler bilgisayara yöneliyor ve bu da psikiyatrik durumunu ağırlaştırıyor. Aslolan iletişimdir. Rekabetin çok yoğun olduğu günümüzde çocukların başarılı olması için çok iyi insan ilişkisi kurmaları gerekiyor. Duygu zenginliğini sezinleme konusunda bilgisayarlar yeterince donanımlı değil. Duyguyu veren yüzünüzdeki mimikler, ses tonu tınısıdır. İnternet alışkanlığı sorunlu olan çocuklarda, karşısındaki insanın duygularını anlama yeteneğinin de zayıf olduğunu görüyoruz. Farklı bir duyguyla karşılaştığında anlamıyor, bazen konuşmaların şaka mı ciddi mi olduğunu da anlamıyor. Bu tür duygusal yapılanmayı zengileştirmek istiyorsak insani ilişkilerimizi kullanmak, gençleri sanal mecraya kaymadan gerçek hayata çekmek zorundayız."

İnternet kullanım alışkanlığındaki sorun nedeniyle günlük yaşamda sorunla karşılaşan gençlerin psikiyatri uzmanlarıyla görüştürülmesini isteyen Yüncü, birçok ailenin problemi görmezden geldiğini ve müdahalede bulunmadığını da belirtti.