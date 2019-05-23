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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
23.05.2019 - 11:23, Son Güncelleme:/

‘Her 10 akademisyenden 4’ü kadın’

‘Türkiye’de Yükseköğretimdeki Cinsiyet Eşit(siz)liği’ raporuna göre, her 10 akademisyenden 4’ü kadın. Son 35 yılda üniversitelerde kadın ve erkek bilim insanları arasındaki makas küçülse de rektörlük ve profesörlük düzeylerinde kadınların oranı yüzde 35’in altında. Eşitsizliğin en büyük olduğu bölge ise Güneydoğu Anadolu.

‘Her 10 akademisyenden 4’ü kadın’
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr

Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi, ‘Türkiye’de Yükseköğretimdeki Cinsiyet Eşit(siz)liği’ raporunu yayımlandı. Raporda 1984-2018 arasında Türkiye’deki kadın ve erkek öğretim üyelerinin, bölgelere ve fakültelere göre dağılımı incelendi. Buna göre, son 35 yılda üniversitelerdeki kadın ve erkek bilim insanları arasında makas daralsa da özellikle yönetici düzeyinde fark hala büyük. Rapordan öne çıkan başlıklar şöyle:

MAKAS ÇOK DAHA AÇIKTI
1980’lerin başında akademisyenler arasında toplumsal cinsiyet eşitsizliği makası çok daha açık. Araştırmada incelenen en eski sene olan 1983-1984 eğitim yılında profesörlerin yaklaşık yüzde 85’i erkek, yüzde 15’i ise kadın. Doçentlerde bu oran erkeklerde yüzde 80, kadınlardaysa yüzde 20 civarında. Son 35 yılda makas düzenli olarak daralsa da özellikle yöneticilik ve profesörlük düzeyinde kadınların oranı erkeklerin çok daha gerisinde. Son verilere göre akademisyenlerin yüzde 38.2’si kadın.

ÜST YÖNETİMDEKİ EŞİTSİZLİK
Türkiye’deki rektörlerin yüzde 90.9’u erkek; yüzde 9.1’i kadın. Eşitsizlik profesör kadrolarında da var. Bu, üst yönetimlerdeki eşitsizliği de de zemin hazırlıyor. Türkiye’de profesörlerin yüzde 68.8’i erkek, yüzde 31.2’si ise kadın.

SAĞLIK BİLİMLERDE HER 10 ÖĞRENCİDEN 7’Sİ KADIN
Yüzde 10 kadın oranıyla en eşitsiz fakülte ise ilahiyat. Mimarlık, iletişim ve sağlık bilimleri fakültelerindeyse kadınlar çoğunlukta. Kadın çoğunluğunun en yüksek olduğu fakülteyse yaklaşık yüzde 73 ile sağlık bilimleri. Bunu yüzde 45 ile işletme takip ediyor.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ BİR ADIM ÖNDE
Vakıf üniversitelerinde öğretim üyelerinin yüzde 57’si erkek, yüzde 43’ü kadın. Devlet üniversitelerinde oranlarsa sırasıyla yüzde 63 ve yüzde 47.

EŞİTSİZLİK EN FAZLA GÜNEYDOĞU’DA
Akademisyen oranı Marmara, İç Anadolu ve Ege bölgelerinde yüzde 60 erkek ve yüzde 40 kadın oranlarında seyrediyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise 10 akademisyenden yalnızca ikisi kadın.

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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