Hemşireler için yardımcı robot tasarladılar
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde lise öğrencileri, hemşirelere yardımcı olması amacıyla hastane girişinde hastanın ateş, nabız ve tansiyonunu ölçebilen 'ANTA' adlı robot tasarladı Robotu tasarlayan öğrencilerden Ömer Kadir Kurt, "Robotun üzerindeki sensör nabzı ölçüyor, kızıl ötesi kamerayla sıcaklık, robottaki kolla da tansiyon ölçülüyor" dedi.
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde lise öğrencilerinin tasarladığı, hastane girişinde ateş, nabız ve tansiyon ölçümü yapabilen 'ANTA' adlı robotun sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştırması hedefleniyor. Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri Ömer Kadir Kurt ve Akif Baki Aydın tarafından tasarlanan ve ateş, nabız, tansiyon kelimelerinden esinlenerek 'ANTA' adı verilen robot, önceki gün açılışı gerçekleştirilen Sivas 12'nci Uluslararası Robot Yarışması'nda tanıtıldı.
Öğrencilerin, danışman öğretmenleri Seyfettin Aydın gözetiminde 2.5 ayda tasarladığı ve 5 bin liraya mal ettiği ANTA, 3D yazıcıdan çıkarılan hareketli paletler üzerine oturtuluyor. Robotun üzerine yerleştirilen nabız sensörüyle kişi parmağını sensöre koyarak kalp ritmini ölçtürüyor. Robottaki kızılötesi kamerayla vücut sıcaklığı ve cihazın kolundaki sistemle de tansiyon ölçülerek bilgisayara aktarılıyor.
Acil servislerde görev alan hemşirelerin iş yoğunluğunu azaltmak amacıyla tasarlanan ANTA, hastane girişinde kişinin ateşini, nabzını ve tansiyonunu ölçebilecek.
Hastanelerde 2-3 dakike süren ateş, nabız ve tansiyon ölçümünü 40 saniyede yapabilen ANTA'nın, bu yönüyle sağlık çalışanlarının ve hemşirelerin işlerini kolaylaştırması hedefleniyor.
Öğrenciler robotun ölçümlerini QR koda aktarmasını sağlayacak bir sistem üzerinde çalışıyor. Öğrencilerden Ömer Kadir Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, robot fikrinin acil servislerindeki yoğunluğu gördükten sonra ortaya çıktığını söyledi.
Robotun tüm elektronik ve mekanik aksamlarını kendilerinin tasarladığını ve birleştirdiklerini anlatan Kurt, "Robotun üzerindeki sensör nabzı ölçüyor, kızıl ötesi kamerayla sıcaklık, robottaki kolla da tansiyon ölçülüyor" dedi.
AMAÇ HEMŞİRELERİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRMAK
Robotu daha da geliştirmeyi planladıklarını söyleyen Kurt, "Geliştirilmeye açık bir robot. İleride üzerine ekleyeceğimiz yazıcıyla da sonuçları QR koda aktarıp kişiye verebileceğiz. Ya da direkt doktorun monitörüne aktarabileceğimiz bir sistem düşünüyoruz. Sağlıkçılara, özellikle de hemşirelere yardımcı bir robot" diye konuştu.
Öğrencilerden Akif Baki Aydın da "Hastane girişlerindeki ateş, nabız ve tansiyon takibindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla yaptık" dedi.
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