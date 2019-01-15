Hem tarihi hem geleneksel sanatları öğreniyorlar
Adana'da ilkokul öğrencileri, 'Yaşayan, yaşatan, eğiten ve öğreten müzecilik' anlayışıyla başlatılan proje kapsamında kentteki müzeyi ziyaret ederek tarihe yolculuk yapıyor, eğitim atölyesinde de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını öğreniyor. Mozaik, kağıt telkari, kumaş baskı, dokuma, ebru, deri işleme, minyatür gibi geleneksel sanatların incelikleri işin ustaları tarafından öğrencilere anlatılıyor.
Asırlık Milli Mensucat Fabrikası'nın 2017 yılında müze konseptine dönüştürülmesiyle hizmete açılan Adana Müzesi'nde hem tarihi eserler sergilenerek kentin geçmişine ışık tutuluyor hem de çeşitli eğitim faaliyetlerine imkân sağlanıyor. Adana Müzesi ile Akdeniz Geleneksel El Sanatları Derneği (AGESDER) iş birliğiyle hayata geçirilen "Müzede Geleneksel Dokunuşlar" projesi kapsamında da müze, öğrencilerin el sanatlarıyla tanıştığı etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.
'ÖĞRENCİLERİN HOŞ VAKİT GEÇİRMESİ İÇİN BU PROJEYİ BAŞLATTIK'
İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, Adana Müzesi'nin 68 bin metrekare alanıyla Türkiye'nin hatta Orta Doğu'nun en büyük müzelerinden biri olduğunu söyledi. Ziyarete açık olan arkeoloji ve mozaik bölümlerinin büyük ilgi gördüğünü anlatan Tari, asırlık fabrikadan müze konseptine dönüştürülen yapıyı daha ilgi çekici hale getirmek ve buraya gelen öğrencilerin hoş vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla eylül ayında öğrencilere yönelik bir proje başlattıklarını hatırlattı. Tari, proje kapsamında, ebru, kumaş baskı, dokuma, kağıt telkari, deri işleme, minyatür, mozaik gibi unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için müze yapısı içerisinde atölye oluşturulduğunu belirtti.
Öğrencilerin müzedeki atölyelerde yer alan geleneksel el sanatlarıyla ve bunu icra eden ustalarla tanıştırıldığını anlatan Tari, burada öğrencilere sanatın incelikleriyle ilgili bilgilerin verilmesinin yanı sıra uygulamalar da yaptırıldığını söyledi.
ŞİMDİYE KADAR 4 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞILDI
Adana Müzesi Müdürü Nedim Dervişoğlu da proje kapsamında şimdiye kadar 4 bin öğrenciyi müzede ağırladıklarını belirtti. Okullarla randevu sistemiyle çalıştıklarını anlatan Dervişoğlu, talebin çok yoğun, katılımcıların tepkilerinin de olumlu olduğunu belirtti.
Akdeniz Geleneksel El Sanatları Derneği (AGESDER) Başkanı ve Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Serdar İnözü de kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve devamlılığı açısından projenin çok anlamlı olduğunu söyledi. Proje kapsamında öğrencilere 17 sanat dalıyla ilgili el becerileri kazandırmaya çalıştıklarını dile getiren İnözü, öğrencilerin sanatın inceliklerini ve ne kadar meşakkatle yürütüldüğünü de tecrübe etme şansı bulduğunu söyledi.
ÖĞRENCİLER MEMNUN
Öğrencilerden Egemen Gökay, müzede ebru ve mozaikle ilgili çalışmalar yaptığını, farklı bir ortamda böyle güzel bir çalışmanın içerisinde bulunmaktan keyif aldığını anlattı.
İlkokul üçüncü sınıf öğrencisi Melike Boyacı da hem müzeyi gezip hem de burada el sanatı yapmanın çok güzel olduğunu belirtti.
Öğrenci Alas Tüdeş de ilk kez böyle bir etkinliğe katıldığını, yaptığı çalışmalar sayesinde hem güzel vakit geçirip hem de eğitimine katkı sağladığını söyledi.
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