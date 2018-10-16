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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
16.10.2018 - 12:28, Son Güncelleme:

Hem öğretmen hem öğrenci

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Hem öğretmen hem öğrenci

Mersin'de özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yapan evli ve iki çocuk babası 57 yaşındaki Müslüm Kaya, aynı zamanda MEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde üçüncü üniversitesini okuyor.

Mersin'de evli ve iki çocuk babası 57 yaşındaki Müslüm Kaya, lise düzeyindeki özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yapıyor. Aynı zamanda üçüncü üniversitesini okuyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 1984 yılında mezun olan Kaya, 28 yıl çeşitli kentlerde öğretmenlik yaptı. Mersin'de 2012 yılında emekli olduktan sonra özel eğitim kurumlarında mesleğine devam eden Kaya, aynı yıl kazandığı Mersin Üniversitesi (MEÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü dört yıllık eğitim sürecinin ardından birincilikle tamamladı. Okuma tutkusundan kopmayan Kaya, mezuniyetinin ardından tekrar girdiği sınavda başarı sağlayarak bu sefer de Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde okumaya hak kazandı.

Üçüncü üniversitesini okumanın heyecanını yaşayan Kaya, aynı zamanda lise düzeyindeki özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik hayatına da devam ediyor. ‘Öğretmen’ ve ‘öğrenci’ rollerini yaşamının bir parçası haline getiren Kaya, haftanın üç gününde öğrencilerini üniversiteye hazırlarken, diğer günlerde de üniversite sıralarında çocukları yaşındaki sınıf arkadaşlarıyla ders dinliyor.

Hem öğretmen hem öğrenci

‘HEM ÖĞRETMEN HEM DE ÖĞRENCİ OLMAK BİR HAYLİ İLGİNÇ’
Müslüm Kaya, üniversite okumanın kendisi için adeta bir hobi haline geldiğini söyledi. Üniversite öğrencisi olmanın kendisini mutlu ettiğini anlatan Kaya, şöyle konuştu:
"Üniversite sınavlarında zorlanmadan soruları çözebiliyorum. Sürekli soru çözüp, bu konu üzerinde yoğunlaştığım için sınavlarda zorlanmıyorum. İlk olarak 30 yılı aşkındır mesleğini yaptığım Türk dili ve edebiyatı bölümünü ardından da Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü okudum. Geçen yıl mezun olduğum gazetecilik bölümünü birincilikle bitirdim. İçimde büyük bir coşku ve aşk var. Okurken mutlu oluyorum."

Öğrenciliğe duyduğu hevesin öğretmen olmasından kaynaklandığını anlatan Kaya, iyi bir öğretmenin aynı zamanda iyi bir öğrenci olması gerektiğini belirtti.

Sınıf arkadaşlarıyla aralarında büyük kuşak farkı olduğunu söyleyen Kaya, şöyle konuştu:
"Akşamları ders vermeye gidiyorum. Sabah da üniversiteye geliyorum ve öğrenciyim. Masal gibi bir durum. Hem öğretmen hem de öğrenci olmak bir hayli ilginç. Gençlerle aramızda muhteşem bir kuşak farkı var. Nereden baksanız yaklaşık 30 yıl var aramızda. Bizim zamanımızla günümüzün gençliği arasında fark var. Zaman zaman pot kırdığım oluyor ama hayat bunlarla güzel. Henüz daha yeniyiz ve birlikte iki hafta geçirdik. Sınıftaki çocuklar durumumu sıra dışı bir olay olarak görüyor. Eşim bu konuda beni çok destekliyor. Mesleğimden kopmadım. Gençlerle bir arada olmak ilginç bir duygu, heyecan verici. Ben kendi açımdan onlarla olmaktan çok mutluyum."

Hem öğretmen hem öğrenci

Kaya, bölümünü dereceyle bitirmeyi amaçladığını belirterek, daha sonra da arkeoloji, sosyoloji, sanat tarihi, ilahiyat veya halkla ilişkiler bölümlerinden bazılarını da okumayı hedeflediğini söyledi.

Kaya'nın sınıf arkadaşı Süleyman Pinas da Müslüm Kaya'yı ilk gördüğünde öğrenci olduğuna inanamadığını belirtti. Okulun ilk gününde büyük şaşkınlık yaşadığını anlatan Pinas, "İlk başta hoca zannettim. Ardından yaşını öğrenince şaşırdım. Bizlere ilk geldiğinde çok yardımcı oldu. Bu yaşta üçüncü üniversiteyi okuyabilmek tebrik edilecek bir durum" dedi.

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