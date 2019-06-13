Hem dans ettiler hem şarkı söylediler

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kültürün yeni nesillere doğru bir şekilde aktarılması gerekliliği kapsamında ve öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik anlamda bir bütün olarak gelişmesine katkı sağlamak için ‘Bir Ses, İki Hareket’ projesini hazırladı. Proje, öğrencilerin sosyal, sportif ve sanatsal alanda gelişimlerini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla okullarda öğrenci ve öğretmenlere bir kapı açtı. İstanbul genelinde oluşturulan karma ekiplerden 25 adet halk oyunu ve 300 kişilik koronun yer aldığı performans, izleyiciler tarafından beğeni aldı.

MÜZİK, SPOR VE HALK OYUNLARI

Projeyle eğitim-öğretim yılı boyunca öğrencilerin sosyo-kültürel faaliyetlere, güzel sanatlara ve spora ilgi duymaları, yeni ilgi alanları kazanmaları, yetenek ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi amaçlandı. Bu sayede öğrencilerimizin sadece akademik anlamda değil, aynı zamanda sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal açıdan da gelişmiş bireyler olarak yetiştirilmeleri sağlandı. Proje tüm yörelerin halk oyunlarını, Türk sanat musikisi, Türk halk müziği ve dünya müziklerinden oluşan koro faaliyetleri ve enstrüman gruplarıyla tüm branşlardaki spor alanlarını kapsıyor. Öğrencilerin ritmik ve ezgisel yaşam becerileri kazanması, hareket yapısı ile bedensel ve ruhsal sağlığın gelişimine katkı sağlaması, onların sanat yönünü geliştirerek estetik anlayışı güçlendirmesi, medeni cesaret ve liderlik olgusunun gelişmesine katkı sağlayan bu proje kasım ayında uygulanmaya başladı.

MÜZİKAL ÇALIŞMALARA İLGİ ARTTI

Proje okullarda yoğun ilgi gördü, yılsonuna kadar müzikal çalışmalar yüzde 80, sportif faaliyetler yüzde 88, halk oyunları yüzde 91 oranında artış gösterdi. Proje kapsamında toplam 3 bin 500 spor, halk oyunları ve koro etkinliği düzenlendi. İstanbul genelinde yıl içerisinde yapılan programlarda ve ilçe şölenlerinde görev alan ekipler, öğrencilerin sanatsal ve sportif faaliyetlerin niteliklerinin arttırılmasını sağladı. Proje kapsamında, İstanbul genelinde oluşturulan karma ekiplerden 25 halk oyunu ve 300 kişilik koro CRR Konser Salonu’nda performans sergiledi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil, proje koordinatörleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

‘ETKİYİ NASIL ARTTIRABİLİRİZ DİYE DÜŞÜNÜYORUZ’

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, projeyle ilgili şunları söyledi:

“Öğrencilerimizin 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda hem hareket hem de müzikal becerileri kazanmasının önemi, bizleri, projemizin etkisinin nasıl arttırılabileceği konusunda düşünmeye teşvik ediyor. Bu bakımdan temelde bir özveri ve uzun erimli çalışma projesi olan ‘Bir Ses İki Hareket’te emeği olan bütün öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum. Onlara her türlü desteği vermenin de boynumuzun borcu olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim.

ÖĞRENCİLERİN KAPASİTESİ ÇOK YÜKSEK

Eğitim yılının sonunda böylesi bir şenliğin düzenlenmesi önemli. Öğrencilerimizin öğrenme merakları ve öğrenme güdüleri gerçekten çok yüksek. Bu yüksek kapasiteyi doğru kullanabilmek gerekiyor. Onları sadece akademik bakımdan değil, sanat ve spor bakımından da yetiştirmek önem arz ediyor. Müzik eğitimi bireyin duyuşsal ve devinişsel davranışlarında olumlu etkiler meydana getiriyor. Bunun kişilerin bilişsel öğrenmelerinde de önemli ölçüde etkili rol oynadığı birçok araştırmayla kanıtlandı. Halk oyunlarımız ise içinde barındırdığı kardeşlik duygusu, melodi, ritim ve hareket yapısıyla bireyin bedensel ve ruhsal gelişiminde önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Sportif faaliyetlerin tümü bireyin zihni ve bedeni yönleriyle bir bütün olarak yetiştirilmesine katkı sağlıyor. Velilerimiz ve öğretmenlerimiz buna inandıkça bizler de sizlerin önünü açmak için her türlü çalışmaya hazırız. Bunların tümü, yaşam alışkanlığına dönüşerek süreklilik arz etmesi lazım. Ritmik ve ezgisel yaşam becerileri kazandırılması, hareket yapısı ile bedensel ve ruhsal sağlığın gelişimine katkı sağlanması, sanat yönünü geliştirerek estetik anlayışını güçlendirilmesi, onların serbest zamanlarını iyi değerlendiren bireyler olarak yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak yönündeki çalışmalarımıza verdiğiniz katkıdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.”