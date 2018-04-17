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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Esra ÜLKAR
17.04.2018 - 01:24, Son Güncelleme:

Hem adrese dayalı hem sınavla alacak

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Hem adrese dayalı hem sınavla alacak

MEB'in sınavla alacak okullar listesindeki ‘Yerleştirme Şekli’ başlığı dikkat çekti. Bazı okullarda sadece ‘merkezi’ yazarken, bazılarında ‘merkezi/yerel’ ifadesi yer aldı.

Buna göre, kimi Anadolu imam hatip liseleriyle mesleki ve teknik Anadolu liselerinin hem merkezi hem de adrese dayalı yerleştirmeyle öğrenci alacağı öğrenildi. Sınavla girilecek okulların sayısı 1.366 olarak açıklanmıştı. Bunların arasındaki fen, Anadolu ve sosyal bilimler lisesi ile proje okullar, sadece merkezi sınavla öğrenci kabul edecek. Yani 867 okula sadece merkezi sınav puanıyla girilecek. 499 lise ise hem sınavla hem de adrese dayalı öğrenci alacak. MEB Müsteşarı Yusuf Tekin de, dün Rize’deki ‘Eğitim-Öğretim Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmada liseye geçişle ilgili, “İlan ettiğimiz okullar arasında hem sınavla hem sınavsız öğrenci alan her türden okulumuz var” dedi. Tekin, ayrıca yerleştirme kılavuzunun da haziranda yayınlanacağını belirtti.

741 SINIF 22 BİN KONTENJAN

Sınavla alacak okullar listesinde 449 mesleki ve teknik Anadolu lisesi bulunuyor. Bunların 26’sı proje okul olduğu için sadece merkezi sınavla öğrenci alacak. 423’ü ise hem sınavla hem adrese dayalı yerleştirmeyle öğrenci kabul edecek. 297 imam hatip lisesinin ise 76’sına hem sınavla hem adrese dayalı girilecek. Bu okulların sınavla alacağı öğrenci kontenjanlarıysa farklılık gösteriyor. Listede bir dersliğe 30 kontenjan ayrıldığı görülüyor.

Her iki okul türünde de toplam 741 sınıfa 22 bin 230 öğrenci sınavla girecek. Bu öğrencilerin nasıl bir eğitim alacağı henüz belli değilken, eğitimciler bu durumun akıllara ‘özel sınıf’ları getirdiğini belirtiyor. Detayların ise tercih kılavuzuyla belli olacağı düşünülüyor. 

DENGESİZLİK YARATIR

Hatice Yılmaz (Eğitimci): Bu, dengesizlik yaratır. 9’uncu sınıfta tüm meslek liselerinin programı ortak. Diyelim ki, tek branş sınavla öğrenci aldı, çocuk okurken memnun değilse farklı bölüme geçtiğinde sınavla alan sınıf dışına çıkacak. Hangi alanların sınavla öğrenci alacağını bilmiyoruz. O tercih kılavuzunda açıklanır. Geçen yıl puanı 180 olan okulların bu sene sınavla almasından ne bekleniyor, onu da anlamadım.

Yeliz Düşkün (Eğitim Reformu Girişimi): Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde mesleki ve teknik programlar vardı. Teknik bölümlerde matematik ve fen daha fazlaydı, onun devamı gibi olabilir. Anadolu imam hatip liseleri için bilmiyorum. Okul içinde özel sınıf gibi bir durum olabilir. Bunlara farklı bir program olacaksa, ders programları yayınlandığında görebiliriz.

ALANLAR BİLİNMİYOR

BAZI mesleki ve teknik lise müdürleri, birçok alanda eğitim verdiklerini ve sınavla hangi branş için öğrenci alacaklarını henüz bilmediklerini söylüyor. Eğitimciler, en yüksek puanla öğrenci alan alanların sınava tabi olabileceğini tahmin ettiklerini belirtiyor.

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