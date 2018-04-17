Hem adrese dayalı hem sınavla alacak
MEB'in sınavla alacak okullar listesindeki ‘Yerleştirme Şekli’ başlığı dikkat çekti. Bazı okullarda sadece ‘merkezi’ yazarken, bazılarında ‘merkezi/yerel’ ifadesi yer aldı.
Buna göre, kimi Anadolu imam hatip liseleriyle mesleki ve teknik Anadolu liselerinin hem merkezi hem de adrese dayalı yerleştirmeyle öğrenci alacağı öğrenildi. Sınavla girilecek okulların sayısı 1.366 olarak açıklanmıştı. Bunların arasındaki fen, Anadolu ve sosyal bilimler lisesi ile proje okullar, sadece merkezi sınavla öğrenci kabul edecek. Yani 867 okula sadece merkezi sınav puanıyla girilecek. 499 lise ise hem sınavla hem de adrese dayalı öğrenci alacak. MEB Müsteşarı Yusuf Tekin de, dün Rize’deki ‘Eğitim-Öğretim Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmada liseye geçişle ilgili, “İlan ettiğimiz okullar arasında hem sınavla hem sınavsız öğrenci alan her türden okulumuz var” dedi. Tekin, ayrıca yerleştirme kılavuzunun da haziranda yayınlanacağını belirtti.
741 SINIF 22 BİN KONTENJAN
Sınavla alacak okullar listesinde 449 mesleki ve teknik Anadolu lisesi bulunuyor. Bunların 26’sı proje okul olduğu için sadece merkezi sınavla öğrenci alacak. 423’ü ise hem sınavla hem adrese dayalı yerleştirmeyle öğrenci kabul edecek. 297 imam hatip lisesinin ise 76’sına hem sınavla hem adrese dayalı girilecek. Bu okulların sınavla alacağı öğrenci kontenjanlarıysa farklılık gösteriyor. Listede bir dersliğe 30 kontenjan ayrıldığı görülüyor.
Her iki okul türünde de toplam 741 sınıfa 22 bin 230 öğrenci sınavla girecek. Bu öğrencilerin nasıl bir eğitim alacağı henüz belli değilken, eğitimciler bu durumun akıllara ‘özel sınıf’ları getirdiğini belirtiyor. Detayların ise tercih kılavuzuyla belli olacağı düşünülüyor.
DENGESİZLİK YARATIR
Hatice Yılmaz (Eğitimci): Bu, dengesizlik yaratır. 9’uncu sınıfta tüm meslek liselerinin programı ortak. Diyelim ki, tek branş sınavla öğrenci aldı, çocuk okurken memnun değilse farklı bölüme geçtiğinde sınavla alan sınıf dışına çıkacak. Hangi alanların sınavla öğrenci alacağını bilmiyoruz. O tercih kılavuzunda açıklanır. Geçen yıl puanı 180 olan okulların bu sene sınavla almasından ne bekleniyor, onu da anlamadım.
Yeliz Düşkün (Eğitim Reformu Girişimi): Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde mesleki ve teknik programlar vardı. Teknik bölümlerde matematik ve fen daha fazlaydı, onun devamı gibi olabilir. Anadolu imam hatip liseleri için bilmiyorum. Okul içinde özel sınıf gibi bir durum olabilir. Bunlara farklı bir program olacaksa, ders programları yayınlandığında görebiliriz.
ALANLAR BİLİNMİYOR
BAZI mesleki ve teknik lise müdürleri, birçok alanda eğitim verdiklerini ve sınavla hangi branş için öğrenci alacaklarını henüz bilmediklerini söylüyor. Eğitimciler, en yüksek puanla öğrenci alan alanların sınava tabi olabileceğini tahmin ettiklerini belirtiyor.
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