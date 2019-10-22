Hedefi telefonları ‘iki dakikada’ şarj etmek
TÜBİTAK’ın tersine beyin göçü programıyla Türkiye’ye dönerek çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi’nde sürdüren genç araştırmacı Betül Uralcan, geleceğin enerji depolama cihazlarını geliştirecek. Uralcan’ın amacı, iki dakikada telefonları şarj edecek alet üretmek.
TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile 2019-2020 akademik yılı başında Türkiye’ye gelen bilim insanı Betül Uralcan, gelecekte pillerin yerini alacağı tahmin edilen 'süperkapasitörler' üzerine çalışmalarına Boğaziçi Üniversitesi’nde başlıyor. Princeton Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği çatısı altında bütünleşik doktora ve doktora sonrası çalışmalarını tamamlayan Uralcan, enerjinin daha hızlı bir şekilde daha küçük bir alanda depolanmasını sağlayacak olan çift katmanlı kapasitörler üzerine çalışıyor. Çift katmanlı kapasitörler hızlı, çevre dostu ve güvenli olmalarıyla öne çıkıyor.
TAŞINABİLİR CİHAZLAR ELDE EDİLECEK
Betül Uralcan, yapacağı çalışmayla ilgili şu bilgileri verdi:
“Burada yeni nesil bir enerji depolama cihazı olan çift katmanlı kapasitörler üzerine çalışacağız. Süper kapasitörler olarak da bilinen bu cihazların pillerden farkı enerjiyi statik elektrik olarak depolamaları, bu sayede çok daha hızlı enerji depolayıp boşaltabiliyorlar. Örneğin, bir süper kapasitör telefonu birkaç saniyede, elektrikli arabayı ise birkaç dakika içinde şarj edebilir. Süper kapasitörler, pillere göre daha geniş bir sıcaklık aralığında güvenli olarak kullanılabilir. Hem Boğaziçi Üniversitesi’nde yürüteceğimiz araştırma hem de dünyada süper kapasitörler üzerine devam eden çalışmalar, kapasitörlerin boyutlarını küçültme ve enerji yoğunluklarını arttırma yönünde. Bu sayede şarj edilme hızı pillere oranla çok daha yüksek ve taşınılabilir cihazlar elde edilebilecek. Böylelikle, piller ile birlikte birbirlerini tamamlayıcı hibrit sistemlerde, ya da hızlı şarj/deşarjın önemli olduğu sistemlerde tek başına kullanımları yaygınlaşabilecek.”
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