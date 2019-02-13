Hedef: 2019’da 200 bin saatlik gönüllü hizmet
2018’de 150 bin saat gönüllü hizmet veren ‘Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı’nın 2019 hedefi, 200 bin saat. Huzurevlerini ziyaret eden, hayvan barınaklarında çalışan gençler; dünyaya farklılıklar getirebileceğine inanıyor.
Türkiye’de gönüllülük projelerinin kapsamı genişliyor. 2018’de ‘Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı’ kapsamında 150 bin saat gönüllü hizmet verildi. Program kapsamında gençler; huzurevlerini ziyaret ediyor, görme engellilere kitap okuyor, hayvan barınaklarında çalışıyor. Akfen Holding’in desteğiyle Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) temsili altında ‘The Duke of Edinburgh’s International Award - Türkiye Ulusal Otoritesi’ tarafından yürütülen ‘Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı’, Türkiye’de 2003’ten beri uygulanıyor. Her yıl 14-24 yaş arası 5 binden fazla gencin katıldığı ödül programının gönüllülük aktivitelerinde bu yıl 200 bin saate ulaşması hedefleniyor.
‘DUYARLI GENÇLER YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ’
Gönüllü olarak yapılan çalışmalarla ilgili Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) Başkan Yardımcısı Pelin Akın Özalp, “Dünya’daki çoğu eğitim sisteminde, gönüllülük ve fiziksel gelişim olgusu yerleşmiş durumda. Biz de Türkiye’de aynı alışkanlığı oturtup çevrelerine ve yaşadıkları topluma sahip çıkan duyarlı gençler yaratmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmanın yolu da hiç kuşkusuz, gönüllü faaliyetlerin bir parçası olmaktan geçiyor” dedi.
TÜRK GENÇLERİ KENDİNE GÜVENİYOR
Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı’nın dünya çapında başlattığı #WORLDREADY - #HAYATAHAZIR kampanyası kapsamında, 80’den fazla ülkede, 16-25 yaş arasında 2 binden fazla gence ‘dünyaya farklılık getirebileceklerine inanıp inanmadıkları’ soruldu. Ankete katılan gençlerin yüzde 80’i bu soruya ‘Evet’ dedi. Türkiye’deki gençlerin ise yüzde 85’i aynı soruyu, ‘Evet’ diye cevapladı. Uzmanlar, gençlerin öncelikle kendi yakın çevrelerine, sonra da içinde bulundukları topluma katkı sunma isteği doğrultusunda bu oranın dikkate değer olduğunu söylüyor.
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