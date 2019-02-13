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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
13.02.2019 - 15:36, Son Güncelleme:/

Hedef: 2019’da 200 bin saatlik gönüllü hizmet

2018’de 150 bin saat gönüllü hizmet veren ‘Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı’nın 2019 hedefi, 200 bin saat. Huzurevlerini ziyaret eden, hayvan barınaklarında çalışan gençler; dünyaya farklılıklar getirebileceğine inanıyor.

Hedef: 2019’da 200 bin saatlik gönüllü hizmet
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Türkiye’de gönüllülük projelerinin kapsamı genişliyor. 2018’de ‘Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı’ kapsamında 150 bin saat gönüllü hizmet verildi. Program kapsamında gençler; huzurevlerini ziyaret ediyor, görme engellilere kitap okuyor, hayvan barınaklarında çalışıyor. Akfen Holding’in desteğiyle Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) temsili altında ‘The Duke of Edinburgh’s International Award - Türkiye Ulusal Otoritesi’ tarafından yürütülen ‘Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı’, Türkiye’de 2003’ten beri uygulanıyor. Her yıl 14-24 yaş arası 5 binden fazla gencin katıldığı ödül programının gönüllülük aktivitelerinde bu yıl 200 bin saate ulaşması hedefleniyor.

‘DUYARLI GENÇLER YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ’
Gönüllü olarak yapılan çalışmalarla ilgili Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) Başkan Yardımcısı Pelin Akın Özalp, “Dünya’daki çoğu eğitim sisteminde, gönüllülük ve fiziksel gelişim olgusu yerleşmiş durumda. Biz de Türkiye’de aynı alışkanlığı oturtup çevrelerine ve yaşadıkları topluma sahip çıkan duyarlı gençler yaratmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmanın yolu da hiç kuşkusuz, gönüllü faaliyetlerin bir parçası olmaktan geçiyor” dedi.

TÜRK GENÇLERİ KENDİNE GÜVENİYOR
Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı’nın dünya çapında başlattığı #WORLDREADY - #HAYATAHAZIR kampanyası kapsamında, 80’den fazla ülkede, 16-25 yaş arasında 2 binden fazla gence ‘dünyaya farklılık getirebileceklerine inanıp inanmadıkları’ soruldu. Ankete katılan gençlerin yüzde 80’i bu soruya ‘Evet’ dedi. Türkiye’deki gençlerin ise yüzde 85’i aynı soruyu, ‘Evet’ diye cevapladı. Uzmanlar, gençlerin öncelikle kendi yakın çevrelerine, sonra da içinde bulundukları topluma katkı sunma isteği doğrultusunda bu oranın dikkate değer olduğunu söylüyor.

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