Hazırlığı geçemeyenler için yeni program başvuruları başladı
Üniversitede hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayıp ilişiği kesilen öğrenciler, kendi ve başka bir üniversitede Türkçe öğretim yapan programlara yerleştirilecek. Başvurular, 2-10 Ekim arasında ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınacak.
ÖSYM, üniversitelerde hazırlıkta iki yıl başarısız olarak, yükseköğretim kurumuyla ilişiği kesilen ve Türkçe bir bölüme geçmek isteyen adaylar için başvuru sürecini başlattı. Başvurular, 10 Ekim’e kadar Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak.
BAŞVURU FORMU ONAYLATILMALI
Adaylar, başvuru formunu doldurup kendi üniversitelerine onaylatacak. Ardından başvuru merkezlerinde bilgilerinin sisteme girilmesini sağlayacak. Başvuru ücreti ödendikten sonra AİS üzerinden tercih yapabilecek.
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