Hayırseverlik adına araştırmalar yapacak merkez kuruldu
İstanbul’da bir vakıf üniversitesi, sivil toplum ve hayırseverlik alanında disiplinler arası bilimsel çalışmalar yürütecek yeni bir merkez kurdu.
İktisat, işletme, siyaset bilimi, sosyoloji, hukuk ve tarih alanlarını bir araya getirerek, disiplinler arası bilimsel çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirmeyi, evrensel ölçekte bilimsel katkı sağlamayı, eğitim faaliyetlerinde bulunmayı, araştırmaları desteklemeyi, bilimsel yayınlar yapmayı, sivil toplum yapısının anlaşılmasına katkı sağlamayı hedefleyen Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Merkezi (KUSİTHAM) açıldı.
Koç Üniversitesi’nin Rumelifeneri kampüsünde yer alan merkezin açılışına, üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım katıldı. Prof. Dr. Umran İnan, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Hayırseverlik Merkezi ile özel sektör, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve hayırseverlik etrafında şekillenen sivil toplumun çağdaş bir anlayış çerçevesinde anlaşılmasını sağlayacak bilimsel temelleri oluşturmayı amaçlıyoruz.
ÜLKEMİZE DÖNÜŞTÜRÜCÜ ETKİLERİ OLACAK
Sivil toplumun ve hayırseverliğin gelişimine katkı sağlayan önemli bir rol model konumunda olan vakfımızın 50'nci yılı kapsamında, araştırma, eğitim ve profesyonel gelişim faaliyetleri yürütecek olan 'Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Merkezi'mizin açılışını yapmak bizler için gurur verici. Türkiye’de yarım yüzyıldır eğitim, kültür ve sağlık alanlarındaki çalışmalarıyla bilinen Vehbi Koç Vakfı’ndan bugüne kadar kampüslerimize yapılan yatırım, 1 milyar Amerikan doları. Vakfın her yıl Koç Üniversitesi’ne aktardığı kaynak ise yaklaşık 35 milyon Amerikan doları. Vehbi Koç Vakfı’nın üniversitemize sağladığı bu desteği, diğer merkezlerimizde olduğu gibi 'Hayırseverlik' konusunda bugüne kadarki çalışmalarımızı bir adım öteye taşımak için kullanmaktan sorumluyuz. Bu imkânı bize bahşettiği için Vakfımız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Semahat Arsel’e huzurunuzda en içten teşekkürlerimizi iletmek isterim.”
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