‘Hayat Boyu Öğrenme ve İzleme Sistemi’ kuruluyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri‘Hayat Boyu Öğrenme ve İzleme Sistemi’ kuruluyor
GeriEğitim ‘Hayat Boyu Öğrenme ve İzleme Sistemi’ kuruluyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
Haber Giriş: 07.11.2019 - 12:40, Son Güncelleme:/

‘Hayat Boyu Öğrenme ve İzleme Sistemi’ kuruluyor

MEB, farklı kurumlarca verilen yaygın eğitim kurslarının tek bir havuzda toplanıp takip edileceği ‘Ulusal Hayat Boyu Öğrenme ve İzleme Sistemi’ni oluşturacak. İlgi ve yetenekleri doğrultusunda kişilerin istihdamına katkıyı hedefleyen sistemle, kurslarda mükerrerliğin önüne geçilecek ve eğitim kalitesi arttırılacak.

‘Hayat Boyu Öğrenme ve İzleme Sistemi’ kuruluyor
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), farklı kurumlar tarafından verilen yaygın eğitim kurslarının tek tuşla izlenmesini ve vatandaşların bu kurslarda aldığı eğitimlerin takibini sağlayacak ‘Ulusal Hayat Boyu Öğrenme ve İzleme Sistemi’ni kuracak. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda Bakanlıkça Ulusal Hayat Boyu Öğrenme ve İzleme Sistemi'nin oluşturulmasına da yer verildi.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye genelindeki Olgunlaşma Enstitüleri ve Halk Eğitim Merkezleri üzerinden vatandaşlara ücretsiz olarak sunulan 3 bin 500'ü aşkın yaygın eğitim kursu bulunuyor. Ayrıca Adalet Bakanlığı’nın cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere yönelik kursları, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın köylüleri bilgilendirme amaçlı eğitim programları gibi çeşitli kurum ve kuruluşlar eliyle hizmet içi eğitimlerin haricinde farklı kurs programları da düzenleniyor.

MÜKERRERLİK BİTECEK, EĞİTİM KALİTESİ ARTACAK
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında yer alan ‘Ulusal Hayat Boyu Öğrenme ve İzleme Sistemi’ ile yaygın eğitim kapsamındaki bu kursların, tek bir merkezden takip edilmesi amaçlanıyor. Böylelikle kurslarda mükerrerliğin önüne geçilmesi, eğitim kalitesinin arttırılması ile belge ve sertifikaların kurumlar arası paylaşımına olanak sağlanacak. Kişilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda istihdamlarına katkı sağlamanın amaçlandığı sistemle, Türkiye genelinde yaygın eğitim kurslarına yönelik bir havuz oluşacak ve tüm kurslar tek tuşla bu sistem üzerinden izlenebilecek. Geleceğin mesleklerine adaptasyon esnekliği sağlayacak sistem sayesinde vatandaşların kurslarda aldığı eğitimler ve sertifikaların takibi de mümkün olacak. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde, bir süredir çalışmaları devam eden Ulusal Hayat Boyu Öğrenme ve İzleme Sistemi'nin 2020 yılında tamamlanması planlanıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle