Hayaller beyaz, gerçekler mavi yaka
Meslek lisesi mezunlarının, vakit kaybetmeden sanayide yer almasından hem işveren hem meslek lisesi mezunu kazançlı çıkar. TİAD olarak çok uzun zamandır ‘Mesleki eğitimde reform’ çağrısı yapıyoruz. Çünkü meslek liseleri, oluşan olumsuz algıyı kırarak sanayimizin hak ettiği teknik personeli yetiştirmeli.
TÜİK verilerine göre, üniversitelerin işletme ve iktisat gibi bölümlerinde yüzde 20 daralma var. Üniversite kontenjanları azaldı. Lisans bölümlerine 6 bin, ön lisans bölümlerine de 60 bin daha az öğrenci yerleşti. Üniversite sınavına 2 milyon aday girdi. Oysa 1 milyon 43 bin 177 kişilik kontenjan var. Özellikle işletme, iktisat gibi gözde bölümlerin öğrenci sayısı yüzde 20 azaldı.
Meslek lisesi mezunları ve üniversite mezunlarına ilişkin başka çarpıcı bilgiler de var: TÜİK’in Mart ayı verilerine göre:
Mesleki ve teknik lise mezunları için İşsizlik oranı: Yüzde 9,9. İşsizlik sayısı ise 339 bin.
Üniversite mezunlarının ise işsizlik oranı yüzde: 11,1. İşsiz sayısı 825 bin.
MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ İŞ BULMA ŞANSI FAZLA
Bir yanda sanayici işveren, işçi arıyor; bir yanda da mühendis fazlamız var. Bu şekilde, en az 4 yıllık fakülte mezunu mühendislere, meslek lisesi mezunlarına yaptırılan iş yaptırılıyor. Hal böyle olunca kısır döngü yaşanıyor ülkemizde.
Gençlerimizin hayali mezun olur olmaz yüksek maaşlarla işe başlamak, ancak gerçekler işsizlik olabiliyor maalesef. Ancak çözümü var: Hayaller beyaz olsa da gerçek mavi yaka… Meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin iş bulma şansı diğer okulların mezunlarına göre daha fazla. Ekmeğini tornadan çıkarmak, işinin ehli olmak, üretmek isteyen herkese; sanayide yer var. Fabrikaların, atölyelerin kapıları mavi yakalıya ardına kadar açık… Sanayi sektörü, meslek lisesi ya da meslek yüksekokulu çıkışlı ara elemanları kucak açıp karşılayacak durumda.
Maalesef meslek lisesi, öğrenciler tarafından şöyle anlaşılıyor: ‘Hep bir fabrikada yağ pas içinde çalışıp düşük bir gelir kazanacağım.’ Bu algı çok yanlış… Sanayiye hızlı bir şekilde geçiş yapmış ve adapte olmuş işgücünün maaşı asgari ücretin iki katı ile başlıyor ve uzmanlaştıkça artıyor. Sanayide edinilen tecrübe ile bir süre sonra kendi işinizi yapma ihtimaliniz de çok yükseliyor. Bugünün fabrikatörlerinin pek çoğu, meslek lisesi çıkışlı; sanayiye gönül vermiş insanlardır.
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