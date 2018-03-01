Hayal ettikleri oyunları tasarlıyorlar

Siverek Osman Esat Efendi Ortaokulu’nda bir sınıfı kodlama merkezi yapan gönüllü öğretmenler, bu sınıfta mesai saatleri dışında tamamen gönüllü olarak ilçenin farklı okullarında okuyan üstün zekalı öğrencilere ders veriyor. Kodlama merkezine gelen öğrenciler burada hayal ettikleri oyunları tasarlayarak, hayata geçiriyor. 30 öğrencinin eğitim gördüğü kodlama merkezinde öğrenciler, akıl, zeka oyunları, uzay bilimleri ve robotik alanlarda eğitim alıyor.

Siverek Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Ömer Halil Yeşildağ, "Benim daha öncede kodlamaya merakım vardı. Siverek’te kodlama merkezinin açıldığını duydum ve hemen gelip kaydımı yaptırdım. Birkaç gün içerisinde kodlama hakkında çok güzel bilgiler uygulama şeklinde aldık ve kendi tasarladığımız oyunları dahi yapar olduk” dedi.

Kodlama merkezi gönüllü sorumlusu Sertaç İlhan, "Biz bu laboratuvarı öncelikle ciddi anlamda çalışan bileşim teknolojileri öğretmenleriyle yaptık. Daha önce istişarelerimiz sonrasında Siverek’te ciddi anlamda böylesi bir laboratuvara ihtiyaç olduğunu kanısına vardık. Gerekli mercilere başvurduğumuzda, laboratuvarların kurulmadığı cevabını aldık. Bunun üzerine ilçe Milli Eğitim Müdürümüz Nuri Kapanoğlu'na başvurduk, sağ olsun desteklerini bizden esirgemedi. Bunun üzerinde köylerimizde ve birçok okulda atık durumunda olan bilgisayarları toplayarak, arkadaşlarımızla birlikte tamir ettik. Tamir ettiğimiz bu bilgisayarlarla bir yazılım ve kodlama laboratuvarını kurduk, çok da güzel oldu. Bu başarı gönüllü olarak bu işe kendilerini adayan bilişim teknolojileri öğretmenlerimize ait. Çünkü hiçbir ödenek almadan biz bunu gerçekleştirdik. Laboratuvarımız bir okul veya bir sınıftaki öğrenciler için kurulmadı. İlçede bu kodlama ve yazılıma merakı olan tüm öğrenciler için kuruldu" diye konuştu.

"AMACIMIZ TEKNOLOJİ TRENİNİ KAÇIRMAMAK"

Günümüzde teknolojinin hızlı bir şekilde geliştiğine dikkat çeken İlhan, "Biz de Siverekli öğrencilerin, bu teknoloji trenini kaçırmamaları için çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Çünkü gerçekten Siverek’te 80 bine yakın öğrenci var. Bu öğrenciler arasında çok sayıda yetenekliler var, bizde bunları açığa çıkarmak istiyoruz. Böyle bir şey yapmasak bu öğrencileri kaybederdik, bunları kaybetmek ülkemiz içinde bizim içinde çok büyük bir kayıp olur. İşte bunlara dikkate alarak gönüllü öğretmenlerimizle birlikte gece gündüz demeden, mesai saatlerimiz dışında da bilgisayarlarımızın tadilat işlerini yaptık" dedi.

"İLÇEDE STEM MERKEZİ İSTİYORUZ"

Sertaç İlhan, İlçede üstün zekalı öğrencilerin de bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bu yazılım ve kodlama merkezimizden sonra, amaçlarımızdan biri de bir STEM merkezi kurmak. STEM merkezi ilçemizde açılacak olursa, öğrencilerimiz burada yazılımı ve kodlamayı, kodu, cisimleri sanal ortamda hareket ettirmeyi öğrenecek. STEM merkezinde ise olayı biraz daha mekaniğe çevirecekler. Örneğin, yazılımda çizgi film yapıyorsa, STEM merkezinde de kendi robotunu tasarlayacak ve yapacak. Bu konuda İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Şerafettin Turan’dan bunun desteklerini ve sözlerini aldık. Bize robotik malzemeler geldiği gibi, hemen robotik uygulamalara başlayacağız. Bu çalışmalarımızda bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Nuri Kapanoğlu’na çok teşekkür ediyoruz.”