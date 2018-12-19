Hastanelerde staj yapan öğrencilere yemek ücretsiz
Yataklı tedavi kurumlarında staj yapan öğrencilerin, hastalar için oluşturulmuş yemek servisinden ücretsiz yararlanmasıyla ilgili yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yer aldı.
Yataklı tedavi kurumlarında staj yapan öğrencilerin yemek servisinden ücretsiz yararlanmasıyla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan ‘Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’le, hastanelerde staj yapan öğrencilerin yemek servisinden ücretsiz yararlanması kararlaştırıldı.
Söz konusu yönetmelik değişikliğiyle ilgili mevzuat gereğince yataklı tedavi kurumlarında staj yapan öğrenciler, staj yaptıkları günlerle sınırlı olmak üzere hastalar için oluşturulmuş yemek servisinden ücret ödemeden yararlandırılacak.
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