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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
30.09.2019 - 14:26, Son Güncelleme:/

Hastane odasında ders veriyor

Adıyaman'da sınıf öğretmeni Yılmaz Küçükaslan, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle ilkokula gelemeyen öğrencisine tedavi gördüğü hastane odasında ders anlatıyor.

Hastane odasında ders veriyor
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Yavuz Selim İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Damra Diyarbakırlıoğlu (9), karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 10 gündür okula gidemedi. Okula gelmediğini gören öğretmeni Küçükaslan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine giderek öğrencisini ziyaret etti. Derslerden geri kalmaması için yazı tahtasıyla hastane odasında öğrencisine ders anlatan Küçükaslan, gösterdiği duyarlılık ve fedakarlıkla sosyal medyada ilgi gördü.

Sınıf öğretmeni Küçükaslan, öğrencisi Ahmet'in birkaç gün boyunca okula gelmediğini öğrenince endişelendiğini ve ailesini aradığını söyledi. Öğrencisinin mevsim geçişinde soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığını düşündüklerini belirten Küçükaslan, şöyle konuştu:
"Ahmet'in karaciğer enzimlerinin yükseldiğini ve bu yüzden hastanede tedavi gördüğünü duyunca hemen hastaneye gelip kendisini ziyaret ettim. Gerçekten çok üzüldüm. Öğretmeni olarak yanında olmam gerekiyordu. Yazı tahtasını alıp hastane odasında Ahmet'e ders anlatmaya başladım. Ahmet yazı tahtasını görünce çok heyecanlandı. Öğrencim madem hastalığı nedeniyle okula gelemiyor, biz okulu Ahmet'in ayağına getirelim diye düşündük. Ahmet’in geri kaldığı dersleri burada tamamlıyoruz."

Diyarbakırlıoğlu da "Öğretmenim yazı tahtasıyla yanıma geldiğinde çok mutlu oluyorum. Okuyup doktor olmak istiyorum. Şu anda sağlık durumum gayet iyi. En kısa zamanda taburcu edileceğim" dedi.

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