Harvard’a kulaç attı: 4 yılda 1.5 milyon TL’lik burs

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriHarvard’a kulaç attı: 4 yılda 1.5 milyon TL’lik burs
GeriEğitim Harvard’a kulaç attı: 4 yılda 1.5 milyon TL’lik burs
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Eğitim
Önder ÖNDEŞ
19.07.2018 - 21:02, Son Güncelleme:

Harvard’a kulaç attı: 4 yılda 1.5 milyon TL’lik burs

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Harvard’a kulaç attı: 4 yılda 1.5 milyon TL’lik burs

2017 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda erkekler 50 metre kelebekte altın madalya kazanan Ümit Can Güreş, Harvard Üniversitesi’nden lisans eğitimi için yıllık yaklaşık 80 bin dolarlık burs kazandı. Ekonomi okumak isteyen Güreş, Harvard takımıyla yüzme yarışmalarına da katılmaya hazırlanıyor.

Sporla iyi bir akademik kariyer birlikte yürüyebilir mi? Özel Alman Lisesi’nden yüksek bir ortalamayla bu yıl mezun olan Ümit Can Güreş’in başarısı, buna verilecek en güzel yanıt. Birçok Türkiye birinciliğinin yanı sıra 2017’de Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda erkekler 50 metre kelebekte altın madalya kazanan başarılı sporcu, dört yıllık lisans eğitimi için öğrenim ücreti, yurt ve sağlık sigortası gibi harcamalar dahil 320 bin dolar (1.5 milyon TL) bursla Harvard’a kabul edildi. Ekonomi eğitimi alırken, yarışmalarda da dereceler elde etmek isteyen Güreş, kabul sürecini ve hedeflerini Hürriyet’e anlattı:

HER ŞEY BİR MAİL’LE BAŞLADI

Türkiye, Avrupa ve dünyadaki birçok yüzme şampiyonasında önemli dereceler elde ettim. Geçen yıl derecelerimi, ABD’de yüzme sporuyla ilgili öğrenci ve koçların üye olduğu popüler bir internet sitesinde paylaştım. Birkaç gün sonra Harvard Üniversitesi’nin yüzme takımı koçundan, başarılarımdan çok etkilendiğini belirten bir e-posta aldım. Onun mentörlüğüyle Harvard’a başvurdum. Bu süreçte kabul edilmem için çok büyük destek verdi. Pittsburgh ve Teksas A&M gibi birçok lider üniversitenin yüzme takımı koçlarından da mailler geldi. Ancak Harvard’da ekonomi okumak istiyordum. Kabullerin belli olduğu ocaktan bir-iki ay önce tam burslu olarak kabul edildiğimi öğrendim.

Yüzme gibi disiplin gerektiren bir sporun, akademik başarımdaki payı çok büyük. Bu sayede disiplini öğrendim. Hem spor hem de okulu bir arada yürüten arkadaşlarım, sevdikleri işten vazgeçmesin. Zorluklara göğüs gersin. Başarılı olduğunuzda, değdiğini göreceksiniz. Yılmadan devam etmek çok önemli. Ara sıra yüzmeyi bırakma noktasına geldiğim oldu. Dönüp bakınca devam ettiğim için çok mutluyum.

Harvard’a kulaç attı: 4 yılda 1.5 milyon TL’lik burs

EKONOMİ OKUYACAĞIM

Yüzmenin yanı sıra matematiği çok seviyorum. Sayılarla çalışmaktan keyif alıyorum. Ekonomi okuyacağım. ABD’de bu alanda önde gelen şirketlerde çalışmak istiyorum. Harvard’da üniversitelerarasındaki yüzme yarışmalarına da katılacağım. Başarılar elde etmek için elimden geleni yapacağım.

Harvard’a kulaç attı: 4 yılda 1.5 milyon TL’lik burs

ANTRENMANDAN SONRA DERS

Babam yüksek elektronik mühendisi, annem ise kamu yönetimi alanında çalışıyor. Kardeşim yok. Yedi yaşından beri spor yapıyorum. Bu nedenle okul ve sporu bir arada yürütmeyi çok erken yaşlarda öğrendim. Lise dönemimde biri sabah, diğeriyse akşam olmak üzere günde iki antrenman yapıyordum. Ayrıca şampiyonalara da katılıyordum. Bu hâlâ tüm hızıyla devam ediyor. Ancak dersi, derste dikkatle dinliyor, akşam antrenmanlarından sonra çalışabiliyordum. Özel Alman Lisesi’nde zorlu bir eğitim var. Başarılı olmak için iyi çalışmak gerekiyor. ABD’deki üniversitelere başvururken, bir tür üniversite yeterlilik sınavı olan SAT’a girmek zorunlu. Geceleri yorucu antrenmandan çıktıktan sonra bu teste çalıştım. Burada matematikteki tüm soruları doğru cevaplayarak, iyi bir puan aldım.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Harvard’a kulaç attı: 4 yılda 1.5 milyon TL’lik burs

6 bin öğrenci kep attı

Engellilik çalışmaları için güz okulu

Robot tasarımına yüzde 100 burs