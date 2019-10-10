Harranlı kız öğrenciler ‘müzik perisi’nin korosunda buluştu 

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriHarranlı kız öğrenciler ‘müzik perisi’nin korosunda buluştu
GeriEğitim Harranlı kız öğrenciler ‘müzik perisi’nin korosunda buluştu 
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
Haber Giriş: 10.10.2019 - 16:34, Son Güncelleme:/

Harranlı kız öğrenciler ‘müzik perisi’nin korosunda buluştu 

Sekiz yıldır İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölümüne yarı zamanlı devam eden 14 yaşındaki Sera Çamaş'ın, Harranlı çocukları müzikle tanıştırmak için başlattığı çalışma sonuç verdi. İlçedekilerin adeta ‘müzik perisi’ olan Çamaş, Harran'daki yedi okuldan 42 kız öğrencinin katılımıyla koro oluşturdu.

Harranlı kız öğrenciler ‘müzik perisi’nin korosunda buluştu 
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Küçük yaşına rağmen piyanodan kemana, ukuleleden gitara birçok enstrümanı çalabilen ve sekiz yıldır İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölümüne yarı zamanlı devam eden Sera Çamaş'ın, Harran'da yürüttüğü çalışmaların sonucunda 42 kız çocuğundan oluşan müzik korosu kuruldu.

Müzikteki başarısıyla dikkati çeken 14 yaşındaki Çamaş, geçen yıl etkinlikte bir araya geldiği Harranlı çocukları müzikle tanıştırmak için attığı adımların karşılığını almaya başladı. Geçen aylarda sosyal medyadan başlattığı kampanyayla topladığı 50 orgu okullara dağıtan ve köylerde müzik atölye çalışmaları yapan Çamaş, Harranlı kız öğrencilerin hayatına dokunmayı sürdürüyor. İlçedeki yedi köy okulunda eğitim gören 42 kız öğrencinin buluştuğu bir koro kuran Çamaş, hemen müzik çalışmalarına başladı.

Yöredekilerin adeta 'müzik perisi' olan Çamaş, müzik sayesinde tanıştığı Harranlı çocuklarla çok güzel bir uyum yakaladıklarını söyledi. Müzik atölyeleri yaparken çocuklarla bir koro kurmayı amaçladığını ve buna ulaştığı için mutlu olduğunu belirten Çamaş, şöyle konuştu:

'ÇOCUKLAR ÖĞRENMEYE ÇOK İSTEKLİ'
"Projeyi Harranlı çocukların kendilerini ifade edecekleri bir yol olması umuduyla başlattım. Harran'da yedi köyden 42 kızla Harran Kız Çocuk Korosu'nu kurdum. Aralarında Harran’ın köylerinde yaşayıp hiç köyünden çıkmamış, Harran'ı bile görmemiş çocukların da olduğu kızları, bir seçim kriteri gözetmeden koroya dahil ettik ve çalışmalara başladık. Eğitim açısından dezavantajlı grupta kabul edilen köylerdeki çocuklar doğayla iç içe özgürce büyüyor ve aslında birçok anlamda daha avantajlı durumdalar. Çocuklar öğrenmeye çok istekli ve keyifle ilerliyor.

Yaptığımız çalışma, okullardaki öğretmenlerin ve yerel yönetimlerin desteğiyle sürüyor. Henüz yolun başında olmamıza rağmen güzel anlar yaşadık. Türkiye’nin her yerinde çocukları müzikle buluşturup korolarla birleştirerek seslerini duyurmayı hedefliyorum. Çalışmalarımıza katkı vermek isteyenlerin desteklerini bekliyorum."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
Ar-Ge’ye en az yüzde 1 ayırmayan vakıf üniversitelerine yeni kadro yok
Harranlı kız öğrenciler ‘müzik perisi’nin korosunda buluştu 
Dünya üniversiteleri İzmir'de buluştu
DGS ek tercih sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak? Sonuç bilgisi!