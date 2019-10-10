Harranlı kız öğrenciler ‘müzik perisi’nin korosunda buluştu
Sekiz yıldır İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölümüne yarı zamanlı devam eden 14 yaşındaki Sera Çamaş'ın, Harranlı çocukları müzikle tanıştırmak için başlattığı çalışma sonuç verdi. İlçedekilerin adeta ‘müzik perisi’ olan Çamaş, Harran'daki yedi okuldan 42 kız öğrencinin katılımıyla koro oluşturdu.
Küçük yaşına rağmen piyanodan kemana, ukuleleden gitara birçok enstrümanı çalabilen ve sekiz yıldır İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölümüne yarı zamanlı devam eden Sera Çamaş'ın, Harran'da yürüttüğü çalışmaların sonucunda 42 kız çocuğundan oluşan müzik korosu kuruldu.
Müzikteki başarısıyla dikkati çeken 14 yaşındaki Çamaş, geçen yıl etkinlikte bir araya geldiği Harranlı çocukları müzikle tanıştırmak için attığı adımların karşılığını almaya başladı. Geçen aylarda sosyal medyadan başlattığı kampanyayla topladığı 50 orgu okullara dağıtan ve köylerde müzik atölye çalışmaları yapan Çamaş, Harranlı kız öğrencilerin hayatına dokunmayı sürdürüyor. İlçedeki yedi köy okulunda eğitim gören 42 kız öğrencinin buluştuğu bir koro kuran Çamaş, hemen müzik çalışmalarına başladı.
Yöredekilerin adeta 'müzik perisi' olan Çamaş, müzik sayesinde tanıştığı Harranlı çocuklarla çok güzel bir uyum yakaladıklarını söyledi. Müzik atölyeleri yaparken çocuklarla bir koro kurmayı amaçladığını ve buna ulaştığı için mutlu olduğunu belirten Çamaş, şöyle konuştu:
'ÇOCUKLAR ÖĞRENMEYE ÇOK İSTEKLİ'
"Projeyi Harranlı çocukların kendilerini ifade edecekleri bir yol olması umuduyla başlattım. Harran'da yedi köyden 42 kızla Harran Kız Çocuk Korosu'nu kurdum. Aralarında Harran’ın köylerinde yaşayıp hiç köyünden çıkmamış, Harran'ı bile görmemiş çocukların da olduğu kızları, bir seçim kriteri gözetmeden koroya dahil ettik ve çalışmalara başladık. Eğitim açısından dezavantajlı grupta kabul edilen köylerdeki çocuklar doğayla iç içe özgürce büyüyor ve aslında birçok anlamda daha avantajlı durumdalar. Çocuklar öğrenmeye çok istekli ve keyifle ilerliyor.
Yaptığımız çalışma, okullardaki öğretmenlerin ve yerel yönetimlerin desteğiyle sürüyor. Henüz yolun başında olmamıza rağmen güzel anlar yaşadık. Türkiye’nin her yerinde çocukları müzikle buluşturup korolarla birleştirerek seslerini duyurmayı hedefliyorum. Çalışmalarımıza katkı vermek isteyenlerin desteklerini bekliyorum."
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