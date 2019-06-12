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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
12.06.2019 - 14:15, Son Güncelleme:/

Harezmi Eğitim Şenliği YTÜ’de

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) düzenlenen Harezmi Eğitim Şenliği’ne katılan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, projeye katılımın her geçen yıl arttığını belirterek, “Model öğrencilerimizin sadece zihinsel, bilişimsel kapasitelerini değil, duygusal zekalarını da destekliyor” dedi. Gelecek yıl için modeli uygulamak isteyen okulların başvuruları 30 Haziran’a kadar devam edecek.

Harezmi Eğitim Şenliği YTÜ’de
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

Harezmi Eğitim Şenliği’nin kapanış programına katılan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, projenin öğrencilerin duygusal zekasını da desteklediğini söyledi. 1145 uygulayıcı öğretmen, 4 bin 112 öğrencinin 32 haftalık uygulama sürecinin anlatıldığı Harezmi Eğitim Şenliği, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) gerçekleştirildi.

Modele katılmak isteyen okulların 30 Haziran’a kadar başvurularının devam ettiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, Hürriyet’e şu değerlendirmeyi yaptı:
“Üç yıl önce dört okulumuzda başlayan çalışma bu sene de devam ediyor. Projemiz üç sene önce Milli Eğitim Bakanlığımızın desteğiyle başlayan ve bugün 16 ilde uygulamaları devam eden, aynı zamanda Özbekistan’dan gelen katılımcılarımızla da genişleme heyecanı olan bir çalışma. Öğrenci, öğretmen sayımız artarak projemiz genişliyor. Proje, gerçekten çocuklarımızın hem meraklarını hem öğrenme kapasitelerini geliştirmeye dönük bir çalışma. Özellikle biz öğretmenler olarak çocuklarımızın bu kapasitelerini geliştirmede kullandığımız argümanlar, yöntemler çok önemli. Harezmi modeli böyle bir yaklaşım. Öğrencilerimizin sadece zihinsel, bilişimsel kapasitelerini değil, duygusal zekalarını da destekliyor. Bu yönüyle yenilikçi ve farklı bir öğrenme yaklaşımı. Biz de eğitimciler olarak istiyoruz ki her geçen gün daha farklı özgün çalışmalarla çocuklarımızı geliştirilelim. Harezmi de böyle bir model. Birçok ilimizde de uygulamaları başladı. Önümüzde nitelikli bir yol haritası var. Bunun içerisinde farklı uygulamaları devam ettirmek istiyoruz. Bir sonraki yıl için proje okul başvurularımızı 30 Haziran’a kadar alıyoruz. Umuyorum ki her okul türünde, her eğitim düzeyinde bunu sürdürebiliriz. 2023 Eğitim Vizyonumuzla da değerlendirdiğimiz zaman, fiziksel, biyolojik ve dijital olanın bir bedende vücuda gelmesi olarak ifade edilen çok önemli bir uygulaması.”

EMEK BİR ŞENLİĞE DÖNÜŞÜYOR
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin de Harezmi Eğitim Modeli Şenliği’ne ev sahipliği yapmaktan dolayı onur duyduğunu belirterek şöyle konuştu:
“İnşallah bu eğitim programlarımız sürdürülebilir olur ve kesintiye uğramaz. Türkiye’de, geçmişte bir deneme ve el yordamıyla bazı eğitim modelleri bulma arayışı geride kalmış olsun ve bilimsel metotları uygulayarak yeni bir modeli ve geleceği oluşturalım diyorum. 32 haftadan bu yana öğrenci ve öğretmenlerimizin bir emeği var. Bugün bu emek bir şenliğe dönüşüyor. Bir bayram şenliği ve havası içerisinde geçmesini diliyorum ve bu şenlikte de ev sahibi rolünü üstlendiğim için çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Biz üniversite olarak üniversite öğrencilerimize yaz okulunu kaldırdık, lise öğrencilerine yaz okulunu açtık. Her sene Harezmi Eğitim Modeli’ne Yıldız Teknik Üniversitesi olarak bir katkı sunuyoruz. Lise öğrencilerinin, teknolojiyi kullanarak, deneyerek, yaparak öğrenmeleri ve 7 bin AR-GE çalışanı bulunan tekno parkımızda öğrencilerimizle tanışmaları da büyük bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyoruz.”

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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