Harezmi Eğitim Modeli’nde yeni dönem hazırlığı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Beyoğlu Öğretmenevi'nde ‘Harezmi Eğitim Modeli Yeni Dönem Strateji Geliştirme Çalıştayı’ düzenlendi. Çalıştayda, çocukların okullardaki teorik bilgileri günlük hayatta kullanabilmelerine imkan tanıyan ‘Harezmi Eğitim Modeli’ kapsamında yeni dönem çalışmalarına hazırlık yapmak ve yol haritası oluşturmak amaçlandı.

‘ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ İÇİN FARKLI EĞİTİM MODELLERİ GÜNDEME ALINMALI’

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Harezmi Eğitim Modeli'nin gelişimini sürdürmesiyle öne çıktığını belirtti. Yazıcı, bu modelin yeni eğitim ve öğretim yılında da uygulanacağını anlattı. Bunun çocukların öğrenme heyecanlarını geliştiren bir proje olduğunu söyleyen Yazıcı, şöyle devam etti:

“Harezmi Eğitim Modeli yıldan yıla yaygınlaşıyor. Aynı zamanda niteliği de artıyor. Çocuklarımızı geliştirmek için çok farklı öğrenme yöntemlerini disiplinlerarası bir perspektifle gündeme almamız gerekiyor. Harezmi Eğitim Modeli, bütün disiplinleri merkeze alan bir model. Çalıştayın öğrencilerimizin zihinsel ve duygusal gelişmelerini destekleyen yenilikçi bir uygulama olarak Harezmi Eğitim Modeli tasarımını daha da güçlendireceğine inanıyorum. Kadim kültürümüze yaslanan modelin Türkiye geneline açılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Harezmi Eğitim Modeli kendi içinde büyürken birbirinden ilham alan öğretmenlerimizin sayısını çoğaltacaktır. Sadeleştirilmesi gerektiği şeklindeki önerilerin de düşünülmesi ve gelişimsel açıdan ele alınması gerekiyor. Yeni dönemdeki faaliyetlerimizde modelin 2023 Eğitim Vizyonu ile nasıl ilişkilendirilebileceğini öne almalıyız. Çalışmalarımızı hepimizin öğrenmeye ihtiyacı olduğunu gösteren kapsayıcı ve kuşatıcı bir heyecan dalgasıyla büyütmemiz lazım."

Programda, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Serhat Bahadır Kert de konuşma gerçekleştirdi.

Çalıştayda, ‘Paydaşların etkin katılımının sağlanması, hayatın içinden sorunlar (HİS) belirme sürecinde kullanılacak yöntem ve teknikler, bilimsel çalışma basamaklarının güçlendirilmesi’, ‘Toplantıların güncellenmesi, birlikte öğretimin etkinliğinin arttırılması, deneyim paylaşım toplantılarının belirlenmesi’, ‘Ölçme değerlendirme araçlarının belirlenmesi, mevcut araçların güncellenmesi’, ‘Kullanılan elektronik modülün güncellenmesi, hizmet içi eğitim planlamaları’, ‘Disiplinlerarası ders tasarımlarının güçlendirilmesi’, ‘Harezmi öğretmen eğitimlerinin güncellenmesi, İstanbul ve diğer iller için ders takviminin, dönem içi toplantılarının ve uygulama süreci planlanması’, ‘Okul türlerine göre bütün bilimsel değişkenlerin güncellenmesi’, ‘İl ve ilçe yöneticilerinin rolleri’ başlıkları ele alındı.

Çalışma gruplarının rapor sunumlarının ardından sona eren çalıştaya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Altınöz, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Bilican, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Özkan Boyacı, Fatih İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Elif Sarıkaya, Harezmi Eğitim Modeli il ve ilçe koordinatörleri, uygulama okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

HAREZMİ EĞİTİM MODELİ HAKKINDA

Öğrencilerin, okulda öğrendiklerinin güncel hayatla bağlantısını kurmalarının öneminden hareketle geliştirilen eğitim modeli, ‘bilgi işlemsel düşünme becerisiyle bilgisayar bilimleri öğretimi’, ‘programlara öğretim araçları bilimleri öğretimi’, ‘disiplinlerarası yaklaşımla bilgisayar bilimleri öğretimi’, ‘robotik ve oyun yolu ile bilgisayar bilimleri öğretimi’ ve ‘sosyal bilimleri STEM eğitimine ekleyerek bilgisayar bilimleri öğretimi’ şeklinde beş temele dayanıyor. Harezmi Eğitim Modeli, İstanbul'da üç yıldır uygulanıyor. Başlangıçta beş okul, 35 öğretmen ve 126 öğrenciyle yola çıkan model, geçen eğitim ve öğretim yılında İstanbul'daki 196 okulun yanında toplamda 16 ilde uygulandı.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı uygulama süreci için Harezmi Uygulama Okulu başvuruları alındı. Başvuru yapan geçerli 707 okulun isimleri ‘istanbul.meb.gov.tr/Harezmi’ adresinde yayımlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim modeli, bu yıl İstanbul'daki 444 okul ile 58 ildeki 263 okulda uygulanacak.

Harezmi Eğitim Modeli'nde, öğrenciler ile öğretmenlere sorunlara çözüm geliştirme ve hayallerini hayata geçirme fırsatı sunuluyor. Veri toplama süreci sonrası belirlenen HİS kapsamında, kendi merakını gidermeye çalışan katılımcı olmayı, deneyimlemeyi ve sorgulamayı gerektiren bir süreç planlanıyor.