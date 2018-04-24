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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eğitim
AA
24.04.2018 - 15:05, Son Güncelleme:

Harçlıklarıyla sokak hayvanlarını besliyorlar

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Harçlıklarıyla sokak hayvanlarını besliyorlar

Süleymanpaşa Karadeniz Ortaokulu öğrencileri, harçlıklarını biriktirerek aldıkları mamaları teneffüs saatlerinde, okul bahçesindeki ve çevresindeki sokak hayvanlarına veriyor. 

 

 

Öğrencilere hayvan sevgisi kazandırmak için başlatılan ‘Okulum ve Ben’ projesi kapsamında Süleymanpaşa Karadeniz Ortaokulu öğrencileri, kendi harçlıklarıyla aldıkları mamalarla her gün okul etrafındaki kedi ve köpekleri besliyor. Öğrenciler proje kapsamında, sokak hayvanlarının soğuktan ve yağmurdan korunması için öğretmenleriyle birlikte yaptıkları kulübeleri, okulun bahçesine yerleştirdi. Teneffüs saatlerinde öğrenciler, kulübelerin önüne yerleştirdikleri kaplarda, her gün kedi ve köpeklere su ve mama veriyor. Süleymanpaşa Karadeniz Ortaokulu Müdürü Hakan Eravcı, ‘Okulum ve Ben’ projesiyle öğrencilere hayvan sevgisini aşılamaya çalıştıklarını söyledi.     

AMAÇ, CANLILARLA BİRLİKTE YAŞAMA BİLİNCİ KAZANDIRMAK

Eravcı, sokak hayvanlarını besleyen öğrencilerde doğa ve çevre bilincinin geliştiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Niçin böyle bir projeye başvurduk? Sokaklardaki kedi ve köpeklere kötü davranılmasını istemiyoruz. Toplumsal bilincin küçük yaşlarda kazandırılabileceğini düşündüğümüz için bu projeyi başlattık. Bu projeden sonra öğrencilerimizden ve velilerimizden güzel tepkiler aldık. Projemiz iki yıldır çok iyi devam ediyor. Amacımız öğrencilerimize, doğayı paylaştığımız canlılarla saygı çerçevesinde birlikte yaşama bilinci kazandırmak. Bu konuda da belli bir yol katetmiş olmamız bizi mutlu ediyor.”

Sokakta bulunan bütün kedi ve köpeklerin aşılarının veterinerler tarafından yapıldığını bildiren Eravcı, öğrencilerin sokakta beslediği, suyunu, mamasını verdiği, bakımını yaptığı hayvanların kimseye zararı olmadığını dile getirdi.     

 

DERS ARASINDA KEDİ VE KÖPEKLERE MAMA VERİYORLAR

Beden Eğitimi Öğretmeni Ebru Esen de öğrencileriyle birlikte çok güzel bir iş yaptıklarını belirterek, "Mahallemizin bulunduğu konumdan dolayı sokaklardaki hayvan sayısı fazla. Biz de öğrencilerle onları 'Besleyelim, koruyalım, hastalıkları varsa tedavi edelim ettirelim' diye konuşurken, birkaç yaralı kediyle başlattık. Daha sonra veteriner ve belediyenin barınağıyla işbirliği yaparak, hayvanların bakımlarını yaptırmaya başlattık. Bazı kedilerimizi sahiplendirdik ve onların da takibini yapıyoruz" diye konuştu.     

Esen, öğrencilerin kendi harçlıklarıyla aldıkları mamalarla ders aralarında kedi ve köpekleri beslediğini aktararak, şunları söyledi:     

"Öğrencilerimizle okul etrafındaki hayvanlar dışında mahalledeki diğer kedi ve köpekleri de besliyoruz. Bunları yaparken belli bir mama masrafımız oluyor. Bu masrafı da öğrencilerimiz, ayda iki lirayı geçmeyecek şekilde kenarda biriktirdikleri paraları sınıf temsilcilerine veriyor. Mamamız bittikçe öğrencilerimizin biriktirdiği harçlıklarıyla mamamızı alıyoruz. Bu proje ile öğrencilerimiz hayvan sevgisi kazandı. Bu projeyle bir farkındalık oluşturduk. Öğrencilerimiz sokakta yaralı yardıma muhtaç hayvan görünce hemen yardım etmek istiyor ve bize haber veriyor. Birlikte o hayvanın bakım ve tedavisini yapıyoruz."     

‘ONLARIN DA BİZİM KADAR YAŞAMA HAKKI VAR’

Öğrencilerden Emre Vermez, sokak hayvanlarını beslemekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Yedinci sınıf öğrencisi Simge Dursun ise herkesin sokak hayvanlarına karşı duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Hafta içi her gün arkadaşlarımızla beraber hayvanları besliyoruz. Benim evim okula yakın olduğu için hafta sonu da besleme imkanım oluyor. Sokak hayvanlarını besleyince çok mutlu oluyorum. Bizim ne kadar yaşamaya hakkımız varsa sokak hayvanlarının da o kadar yaşamaya hakkı var. Her zaman onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.     

Öğrencilerden Gökdeniz İncehasan ise derslerden sonra kedi ve köpekleri besleyip onlarla oyun oynayarak zaman geçirmenin kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, "Hayvanları çok seviyorum. Teneffüs olsa da onları besleyip, onlarla oynasam diye bekliyorum. Dersten çıkınca hemen yanlarına koşarak onları besliyoruz. Hayatı onlarla birlikte yaşıyoruz" diye konuştu.     

 

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